Versorgung mit Brotgetreide – Noch braucht es keine neue «Anbauschlacht»

Brotgetreideversorgung – Noch braucht es keine neue «Anbauschlacht» Der Krieg in der Ukraine ist ein Grund zum Überdenken der Ernährungssicherheit, erfordert aber noch keine ausserordentlichen Massnahmen. Thomas Gubler

Kein Grund zur Panik: Der Selbstversorgungsgrad beim Brotgetreide liegt in der Schweiz bei 80 Prozent.

Im Bild: Ein Getreidefeld in Arisdorf. Archivfoto: Gaetan Bally (Keystone)

Die Preise für Brotgetreide gehen derzeit durch die Decke. Der Krieg in der Ukraine, einem Getreideland schlechthin, hat dazu geführt, dass in den vergangenen Tagen in der Europäischen Union (EU) eine Tonne Weizen 450 Euro kostete. Das ist doppelt so viel wie vor einem Jahr. Nun ist die Schweiz eher für ihre Viehwirtschaft als für ihren Getreidebau bekannt, und auch in der Region Nordwestschweiz stehen Grünlandbewirtschaftung und Obstkulturen im Vordergrund. Müsste unter diesen Umständen die landwirtschaftliche Produktion nicht der neuen Situation mit möglicherweise kriegsbedingten Lieferengpässen im Getreidesektor angepasst werden? Zumal in den vergangenen Jahrzehnten die Preise für Brotgetreide hierzulande stetig gesunken sind und die Anbaufläche zwischen 1990 und 2020 um über 20 Prozent geschrumpft ist?