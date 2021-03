Alles zu Federers Comeback – Noch 33 Siege, dann gehört ihm der nächste wichtige Rekord Die Tennis- und Sportwelt blickt nach Doha, wo Roger Federer als 39-Jähriger nach 13 Monaten Pause versucht, zu alter Grösse zurückzufinden. René Stauffer

Greift Roger Federer noch mal nach den Sternen? Foto: Lukas Coch (Keystone/EPA)

Das Comeback:

Seine grösste Herausforderung

Federer bestreitet nach zwei Operationen am rechten Knie seine erste Wettkampfpartie seit dem 30. Januar 2020 und einer Halbfinalniederlage gegen Djokovic am Australian Open. Der 20-fache Grand-Slam-Sieger, der am 8. August 40 wird, wäre der erste Spieler, der in diesem Alter und nach einer über einjährigen Pause noch ein Turnier gewinnt. Der Schweizer Tennisexperte Heinz Günthardt sagte in einem Interview: «Das wird eine der grössten Herausforderungen, die man im Tennis je gesehen hat.»

Federer hatte schon 2016 wegen einer Knieoperation sechs Monate aussetzen müssen. Damals gewann er beim Comeback gleich das Australian Open. Die Situation sei aber nun ganz anders, sagt sein Konditionstrainer Pierre Paganini: «Der grosse Unterschied ist: Als er 2016 nach Wimbledon bis Australien pausierte, war er muskulär eigentlich immer da. Jetzt hatten wir einen totalen Unterbruch, in dem sich die Muskulatur stark abbaute.» Sie hätten im Spätsommer praktisch bei null beginnen müssen.