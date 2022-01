Nachruf auf Sidney Poitier – Noblesse trug er wie eine zweite Haut Sidney Poitier ist tot. Er war das gute Gewissen Hollywoods, unsterblich in «Guess Who’s Coming to Dinner?» und der erste Schwarze, der einen Oscar gewann. Gerhard Midding

Sidney Poitier 2014 an der Oscar-Verleihung. Foto: AFP

In den späten 70er-Jahren demonstrierte eine Meldung aus der Rubrik Vermischtes, dass Hollywoodstars auch im Privatleben manchmal Helden sein können. Ein kleiner Junge hatte sich auf einem Flughafen verlaufen und sprach einen Fremden an. Der wies ihm bereitwillig den Weg, wollte allerdings wissen, ob er ihn angesprochen habe, weil er ein bekannter Schauspieler sei. «Nein», erwiderte der ahnungslose Bub. «Das habe ich getan, weil sie so sympathisch aussehen.»

Die ganze Legende Sidney Poitiers scheint in dieser Anekdote aufgehoben. Auf der Leinwand brillierte er in Rollen, in denen er aufmerksam, wohlerzogen, hilfsbereit und findig war; bescheiden musste er nicht sein.