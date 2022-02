Flucht zu Verwandten – Nina wartet auf ihre Schwester aus der Ukraine Millionen Menschen flüchten vor Putins Soldaten über die Grenze – auch die Schweiz erwartet bald ukrainische Flüchtlinge. Man sei vorbereitet, heisst es beim Bund. Cyrill Pinto

Nina Scarpat am Samstag am Zürichsee – ihre Schwester Irina ist zusammen mit ihrer Familie auf der Flucht vor dem Krieg. Foto: Boris Müller

Nina Scarpat blickt besorgt auf ihr Handy. Gibt es Nachrichten von ihrer Familie aus der Ukraine? Als sich ihre Schwester Irina am Samstag das letzte Mal gemeldet hatte, war sie wieder bei sich zu Hause in Tschernowitz nahe der rumänischen Grenze. Sie fragte ihre Schwester in der Schweiz am Telefon: «Soll ich wirklich flüchten? Werden die Russen bis zu uns kommen?»