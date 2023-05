Die BaZ-Chefredaktion: Marcel Rohr, Nina Jecker und Markus Wüest (v.l.). Foto: Nicole Pont

Diese Nachricht kündige ich mit grosser Freude an: Nina Jecker wird ab dem 1. Juni meine Stellvertretung übernehmen. Sie schlüpft in die Rolle von Markus Wüest (60), der seinerseits in der Chefredaktion verbleibt und auch im Tagesgeschäft weiterhin seine zentrale Rolle beibehält.

Nach einem kurzen Abstecher in die staatliche Kommunikation ist Nina Jecker im Dezember 2021 zur BaZ zurückgekehrt. Sie ist eine der besten Gesellschaftsreporterinnen der Schweiz, vielleicht sogar die beste. In der Chefredaktion hat sie zusätzlich Verantwortung übernommen, seit dem 1. Januar 2023 führt sie das Gesellschafts- und Kulturressort.

Sie hat Jura studiert, ist über ein Praktikum bei «20 Minuten» in Bern in den Journalismus eingestiegen und «bis heute nicht mehr davon losgekommen». Nina hat für Tamedia in Bern, Zürich und Basel gearbeitet, unter anderem für «20 Minuten».

Nina Jecker ist eine ausgezeichnete Führungskraft. Als Vertreterin der nächsten Generation hat sie das Flair, mit ihren Texten auch ein jüngeres und weiblicheres Publikum anzusprechen. Mit ihrer Erfahrung hilft sie mit, die Marke BaZ im digitalen Zeitalter zu verankern.

Ich wünsche Nina Jecker und Markus Wüest viel Spass und Freude bei ihren neuen Aufgaben. Vor allem hoffe ich, dass alle unsere Journalistinnen und Journalisten in Basel Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, ein Lesevergnügen bieten können, das Ihre Erwartungen täglich erfüllt oder sogar übertrifft. Das ist unsere Ambition.

Ich danke Ihnen für Ihre Verbundenheit und für Ihr Vertrauen in die BaZ.

Marcel Rohr ist seit Dezember 2018 Chefredaktor der «Basler Zeitung».

