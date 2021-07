Traumstart nach Mass in Tokio - Nina Christen holt für die Schweiz am Schiessstand sensationell Bronze

Erste Medaille an Olympia 2021 – Nina Christen holt für die Schweiz am Schiessstand sensationell Bronze Am ersten Wettkampftag in der allerersten Finalentscheidung gibt es gleich eine Medaille für die Schweiz. Die Spiele in Tokio sind damit optimal lanciert. Erik Hasselberg

Hat das Ziel optimal getroffen: Nina Christen gewinnt Bronze für die Schweiz. Foto: Kevin C. Cox (Getty Images)

Und plötzlich spielt sie ihr Alter und ihre Erfahrung aus. Die Schützin Nina Christen holt für die Schweiz gleich am ersten Wettkampftag in Tokio in der ersten Medaillenentscheidung über 10 Meter Luftgewehr eine Medaille. Es ist die Bronzemedaille – und das in ihrer schlechteren Disziplin. Ihre Paradedisziplin sind eigentlich die 50 Meter.

Die 27-jährige Nidwaldnerin hatte die Qualifikation auf der Asaka Shooting Range überhaupt erst mit 0,5 Punkten Vorsprung gemeistert und als Siebte abgeschlossen. Zu Verdanken hatte sie die Qualifikation jedoch vor allem dem Nervenflattern ihrer Widersacherinnen. In den Final der besten Acht war die Wolfenschiesserin danach alles andere als gut gestartet, lag nach dem ersten Umgang von fünf Schüssen noch auf dem letzten Rang. Doch nach und nach verabschiedete sich eine Konkurrentin aus dem Wettkampf.

Hier sichert sich Nina Christen völlig überraschend die Bronze-Medaille über 10 Meter Luftgewehr. Video: SRF

Gold sicherte sich am Ende die chinesische Schützin Qian Yang. Sie setzte sich mit einem olympischen Rekord von 251,8 Ringen gegen die Russin Anastasia Galaschina durch.

Folgt in einer Woche die nächste Medaille?

Für die Schweizer wiederholt sich derweil die Geschichte. Schon vor fünf Jahren in Rio hatte eine Schützin die erste Medaille für die Schweiz geholt. Damals war es Heidi Diethelm Gerber. Sie hatte am vierten Tag an den Spielen in Brasilien eine regelrechte Medaillenflut eingeleitet. Christen war 2016 das erste Mal an Olympischen Spielen, erfüllte sich mit der Teilnahme einen Kindheitstraum, sicherte sich über ihre Lieblingsdisziplin als Sechste ein olympisches Diplom.

Als ältestes Kind einer Schützenfamilie besucht sie mit 11 Jahren ihren ersten Jungschützenkurs. Der Sport wird zu ihrem Hobby, später auch zu ihrem Beruf. Ein Biologie-Studium bricht sie ab, um sich vollends auf das Schiessen fokussieren zu können. Um sich auf ihren nächsten Wettbewerb konzentrieren zu können hat die überraschende Bronze-Gewinnerin nun genau eine Woche Zeit. Am 31. Juli steht Christen mit dem Kleinkalibergewehr über 50 Meter in der Dreistellung im Einsatz. Und zählt zu den Favoritinnen.

