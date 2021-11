Kolumne: Fahrtenschreiber – Nimm mich mit, lieber Wolf Schön, dass uns ein Wolf im Baselbiet besucht hat. Wir können von diesen Tieren etwas lernen: Sozialverhalten. Gerade in dieser Pandemie. Philipp Probst

Die Wolfsschlucht in Basel deutet auf eine frühere Verbindung zu Wölfen hin. Der BaZ-Kolumnist wünscht sich, die Menschen würden während der Pandemie das soziale Verhalten von Wölfen zeigen. Foto: Keystone

Der Wolf ist da! Nein, noch ist er nicht in der Basler Wolfschlucht, in der vor langer Zeit seine Vorfahren gehaust haben sollen. Auch streunt er nicht auf dem Wolfgottesacker beim Dreispitz herum. Und ebenfalls nicht in den Langen Erlen: Als Bewohner der geplanten Wolfsanlage wäre er nämlich mit seinem Umzug noch zu früh dran. Ich würde ihn sonst einladen, mit mir im 36er-Bus zur Bruderholzstrasse zu fahren. Von dort ist es ein Katzensprung in die Wolfschlucht. Excusé, ein Wolfssprung natürlich.

Nein, der Wolf wurde im Baselbiet bei Zeglingen gesichtet. Von einer grossen Aufregung war nichts zu vernehmen. Die «Mir wei luege»-Mentalität der Baselbieter ist in diesen Zeiten gerade sehr wohltuend. Ich hoffe einfach, dass der Wolf die Baselbieter Sitten und Gebräuche schnell verinnerlicht und seine Beute im Wald sucht. Vermutlich wird er aber weiterwandern. Das Baselbiet ist zu dicht besiedelt. Wünschen wir ihm also eine gute Reise. Auf dass er eine Partnerin findet. Und ein Revier ohne Menschen.