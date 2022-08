Phänomenales Reinigungssystem – Niesende Schwämme Dass Tiere niesen, ist nichts Neues. Wir kennen es von Hunden, Katzen, Vögeln – und von uns selbst. Dass auch Schwämme im Meer dazu in der Lage sind, hätten wahrscheinlich die wenigsten gedacht. Luisa Heyer

Schwämme (im Bild im Vordergrund) niesen, um ihr Filtersystem zu reinigen und Abfallpartikel abzustossen. Foto: Universität Amsterdam

Schwämme gehören zu den ältesten vielzelligen Organismen der Erde und spielen im Nahrungskreislauf vieler Ökosysteme der Meere eine wichtige Rolle. Forschende der Universität Amsterdam haben nun herausgefunden, dass sich der in der Karibik heimische Ofenrohrschwamm (Aplysina archeri) eines weitverbreiteten Mechanismus bedient, um sein inneres Filtersystem sauber zu halten: Er niest. Sehr zum Nutzen anderer Wasserorganismen, die den ausgeniesten Schleim und die darin enthaltenen Abfallpartikel als Nahrung nutzen. Das beschreiben die Wissenschaftler im Fachmagazin «Current Biology».

Das Ausniesen von Schleim ist wahrscheinlich eine der ältesten Methoden für Organismen, um sich von ungewollten Abfallpartikeln zu befreien. Dennoch blieb dieser Mechanismus bei Schwämmen bisher weitgehend unerforscht. Man nahm an, dass die Tiere Abfallprodukte passiv mit dem Wasserstrom durch die Hauptkörperöffnung ausspülen.

Abwurf alle drei bis acht Stunden

Der Meeresbiologe Jasper de Goeij und sein Team haben nun den phänomenalen Mechanismus untersucht: Kleine Körperöffnungen, sogenannte Ostien, nehmen Wasser und Nahrungspartikel auf und leiten sie anschliessend über das Kanalsystem in den zentralen Hohlraum des Schwammes. Doch genau wie andere Tiere können auch Schwämme nicht mit allem etwas anfangen, was in ihren Körper gelangt: Bakterien, Viren, Plankton oder Sedimente müssen wieder nach aussen gelangen.

Videoaufnahmen von A. archeri zeigen deutlich, dass die Tierart Abfallprodukte in Form von Schleim absondert. Dabei entsteht auf der Oberfläche des Schwammes oft eine netzartige, durchsichtige Schleimschicht, in der körperfremde Partikel eingefangen und abtransportiert werden.

An den Knotenpunkten dieses Netzes sammelt sich der Schleim und verklumpt. Alle drei bis acht Stunden beobachteten die Forschenden koordinierte Kontraktionen und Entspannungsphasen der Schwammoberfläche, die mit dem Schliessen der Ostien und dem Abwurf der Schleimklumpen zusammenfielen. Dieses «Niesen» beobachteten die Forschenden zudem bei Schwämmen der Gattung Chelonaplysilla. Sie gehen davon aus, dass die Mehrheit aller Schwammarten einen derartigen Niesmechanismus nutzt.

Niesen dauert sehr langsam

Doch wie schaffen es die Schwämme, den Schleim entgegen dem einfliessenden Wasserstrom zu transportieren? In anderen Tierarten sorgen meist kleine wimpernartige Strukturen, die Zilien, dafür, dass der Schleim in die richtige Richtung fliesst. Doch scheinen die Zilien des Ofenrohrschwammes weitgehend unbeweglich zu sein. Das bleibt vorläufig eine offene Frage.

Ohne Muskeln und Nervenzellen niest ein Schwamm ausserdem sehr viel langsamer als beispielsweise ein Mensch: Im Gegensatz zu uns braucht er etwa eine halbe Stunde für einen Nieser. Die Vermutung liegt also nahe, dass die Wissenschaftler einen neuartigen Niesmechanismus entdeckt haben.

