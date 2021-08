Basler Monatswetter – Niederschlagsrekord im zweiten Sommermonat Der Juli 2021 war so nass wie noch nie seit 1864. Ambros Werner

Ein Fischergalgen am Grossbasler Rheinufer Ende Juli. Foto: Pascale Schorno

Im diesjährigen Sommer schlägt das Wetter einige Kapriolen. Nach einer Hitzewelle und kräftigen Gewittern im Juni ist der Juli geprägt von extremem Niederschlag und Hochwasser.

Besonders angespannt war die Lage im zweiten Monatsdrittel. Ab dem 12. Juli zog Tief Bernd langsam vom Atlantik in Richtung Mitteleuropa. Die Folge für die Nordwestschweiz waren ergiebige Niederschläge. Vom 12. bis 16. Juli fielen an der Meteorologischen Station Basel-Binningen knapp 100 Millimeter Niederschlag. Allein an diesen fünf Tagen wurde der Julinormwert für die Periode von 1981 bis 2010 um 10 Liter pro Quadratmeter übertroffen.

