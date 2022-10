Federer und die Swiss Indoors – Teil 3: Lehrjahre – Niederlagen, Verletzungen und unendlich Druck Roger Federer fehlt nach seinem Rücktritt bei den Swiss Indoors. Wir blicken in unserer Serie trotzdem zurück und beleuchten die Beziehung zwischen dem Baselbieter und dem Basler Tennisturnier. Tobias Müller

Die Geschichte zwischen Roger Federer und den Swiss Indoors bleibt als sportliche Liebesbeziehung in Erinnerung, mit positiven Emotionen, grossen Siegen und vielen Triumphen. Doch in den ersten Jahren auf der Profi-Tour tut sich der Baselbieter vor Basler Publikum schwer. Während er überall sonst auf dem Globus Turniere gewinnt und langsam zum Tennis-Dominator reift, harzt es zu Hause lange.

2000 und 2001 schafft er es bis in den Final, einmal unterliegt er dort dem Schweden Thomas Enqvist in fünf umkämpften Sätzen, das andere Mal ist erneut Tim Henman besser. Der Brite ist in den Anfangsjahren einer der Angstgegner von Federer, nach dessen Sieg gegen Pete Sampras in Wimbledon 2001 beispielsweise ist Henman danach eine Nummer zu gross.

Auch an den Swiss Indoors geht es für Federer mit Rückschlägen weiter. 2002: Halbfinalniederlage gegen David Nalbandian. 2003: Zweitrundenniederlage gegen seinen künftigen Coach Ivan Ljubicic. 2004: Forfait wegen Muskelfaserriss. 2005: Forfait wegen Bänderriss. Federer sagt damals: «Nach dem letztjährigen Missgeschick mit dem Oberschenkel nun dies. Ich bin extrem enttäuscht, vor allem, dass ich zum zweiten Mal hintereinander nicht in Basel antreten kann.»

2006 spielt sich Federer dann in einen Rausch, er gewinnt das Australian Open, Wimbledon und das US Open. Vor seinem Auftritt in Basel hat er bereits 80 Siege in jener Saison erreicht, dazu gewinnt er in der Woche zuvor das Turnier von Madrid. Der «Tages-Anzeiger» titelt vor dem Heimevent: «Federers Rückkehr auf dem Höhepunkt». Der «Blick» fragt: «Kann Federer endlich gewinnen?»

Und Federer selbst? Der sagt der BaZ damals vor seinem ersten Auftritt: «Ich denke in Basel nicht an den Sieg. Ich möchte bloss vernünftig Tennis spielen.» Und dann schlägt er in der St. Jakobshalle auf …



