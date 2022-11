Marcel Hess freigesprochen – Niederlage für Basler Staatsanwaltschaft Die Strafbehörde hatte Alt-LDP-Grossrat Marcel Hess wegen «falscher Anschuldigung» verurteilt. Jetzt hat das Basler Strafgericht den prominenten Metzgermeister rehabilitiert. Martin Furrer

Der Basler Alt-Politiker Marcel Hess – er war von 1991 bis 1998 LDP-Grossrat – sieht sich rehabilitiert. Der 71-Jährige, der als stadtbekannter jüdischer Metzgermeister den Übernamen «Kosher Sausage King» trug, wohnt heute in Jerusalem. Er war 2021 bei der Einreise in die Schweiz verhaftet und ins Basler Untersuchungsgefängnis Waaghof überführt worden. Dort sass er über 30 Stunden in einer Zelle, ohne mit jemandem Kontakt aufnehmen zu können.

Der Grund für die Verhaftung: Hess hatte 2016 von Israel aus dem Basler Justiz- und Polizeidepartement telefonisch gemeldet, seine Schwiegertochter, die damals noch mit Hess’ Sohn verheiratet war, habe ihr Kind nach Basel entführt. Tatsächlich war die Frau mit dem Kind ohne Einwilligung des Gatten in die Schweiz gereist. Sie reichte Anzeige gegen Hess wegen «falscher Anschuldigung» ein.

Die Basler Staatsanwaltschaft (Stawa) erklärte Hess für schuldig und schickte ihm einen Strafbefehl inklusive Busse von über 1700 Franken. Hess erhob Einsprache.

Jetzt hat das Basler Strafgericht mit Urteil vom 21. November Hess freigesprochen. Der Ex-Grossrat erhält 1000 Franken Entschädigung «für die besonders schwere Verletzung der persönlichen Verhältnisse» und eine Parteientschädigung von 4972 Franken.

Ende gut, alles gut? Nicht für Hess. Die Entschädigung sei «lächerlich» angesichts der Tatsache, dass er schwer gedemütigt worden sei, sagt er. Ad acta legen lässt sich der Fall noch nicht. Auch die Stawa kann ihrerseits noch Berufung anmelden.

