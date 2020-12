Corona-Massnahmen ignoriert – Niederländer geben Königspaar ganz schlechte Noten Er jettete mit seiner Familie nach Griechenland, während das Volk zuhause bleiben sollte: Der niederländische König Willem-Alexander hat das Vertrauen vieler Landsleute verspielt.

Zu Besuch bei einem LKW-Hersteller: Willem-Alexander mit Schutzmaske. Foto: Keystone

Mit mehreren Fehltritten in der Corona-Krise hat der niederländische König Willem-Alexander (53) einer Umfrage zufolge das Vertrauen vieler Landsleute verspielt.

Nur noch 47 Prozent der Niederländer sind deutlich zufrieden mit ihrem König – das sind etwa 30 Prozentpunkte weniger als noch im Frühjahr, wie aus der Umfrage des Instituts Ipsos hervorgeht, die am Dienstag in Amsterdam veröffentlicht wurde. Sogar Königin Máxima (49), seit Jahren populärstes Mitglied der Oranje-Familie, ist im Tief: 61 Prozent der Bürger sind zufrieden mit ihr, mehr als 20 Prozentpunkte weniger als im Frühjahr.

Grund für die ungewöhnlich schlechten Noten ist das Fehlverhalten des Königspaares in der Corona-Krise, wie aus der im Auftrag des TV-Magazins «Nieuwsuur» erstellten Umfrage hervorgeht. Fast 70 Prozent der Niederländer sagen, dass das dem Image der Oranjes sehr geschadet hat.

Die Königsfamilie:Willem-Alexander und Königin Maxima stehen hinter ihren Prinzessinnen (v.r.) Amalia, Alexia und Ariane im Garten ihres Schlosses in den Haag. Foto: Piroschka van de Wouw (Keystone)

Im Herbst war die königliche Familie mit dem Regierungsflugzeug in ihr Ferienhaus in Griechenland geflogen – obwohl die Regierung die Bürger aufgerufen hatte, so viel wie möglich zu Hause zu bleiben. Die Wut im Land war gross, und der König beschloss, den Urlaub abzubrechen. Nur ein paar Tage später kam heraus, dass zwei der drei Prinzessinnen in der griechischen Villa geblieben waren. Daraufhin war die Empörung so gross, dass sich Willem-Alexander und Máxima per Video beim Volk entschuldigten. Sie seien nicht «unfehlbar», sagte der Monarch.

Ein Ferienschnappschuss zur ungünstigsten Zeit: Das Königspaar und ein Restaurant-Besitzer in Griechenland. Foto: Twitter/the_royals_of_today

Davor hatte im Sommer schon ein Foto für Aufregung gesorgt: Es zeigte das Königspaar in Griechenland mit dem Eigentümer eines Restaurants – ohne Sicherheitsabstand von 1,5 Meter.

SDA