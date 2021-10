Zaubern mit Zuber – Nie war er so wertvoll wie heute 30 Jahre alt musste Steven Zuber werden, um in der Nationalmannschaft breite Anerkennung zu geniessen. In Litauen kann er wieder dazu beitragen, dass sie an die WM 2022 kommt. Thomas Schifferle aus Vilnius

Er hat gut lachen: Steven Zuber, Flügelstürmer mit 45 Einsätzen und 10 Toren für die Schweiz. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Das Zürcher Tösstal ist nicht bekannt für eine hohe Impfquote, dagegen für eine schöne Natur. Rikon ist einer dieser Orte in diesem stillen Tal, zehn Kilometer von Winterthur entfernt. Hier stehen eine Fabrik für hochwertige Pfannen, das Tibet-Kloster und auch das Elternhaus von Steven Zuber.

30 ist dieser Steven Zuber inzwischen, und er hat es weit gebracht, seit er aus der kleinen Welt ausgebrochen ist, weil er nur Fussball im Kopf gehabt hat. Als Nationalspieler ist er nie so wertvoll gewesen wie in diesen Wochen und Monaten. Zu gut ist er in Form, als dass er am Dienstagabend, wenn es in Vilnius schon fast winterlich kalt sein wird, für die Schweiz nicht auch gegen Litauen von Anfang an spielen würde.