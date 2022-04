Schweizer Spitzen-Triathletin – Nicola Spirig tritt Ende Jahr zurück Die 40-jährige Zürcherin bereichert den Schweizer Sport seit vielen Jahren. Doch sie befasste sich auch mit dem Thema Rücktritt. Jetzt geht sie ihn endgültig an.

Mit 40 ist Schluss: Nicola Spirig hört Ende Jahr auf. Foto: Patrick Hürlimann (Keystone)

Nach über 25 Jahren an der Weltspitze ist genug: Triathletin Nicola Spirig hat am Mittwoch angekündigt, dass sie ihre Karriere Ende Jahr beenden wird. Die 40-jährige Zürcherin wurde 2012 in London Olympiasiegerin und gewann 2016 in Rio zudem die Silbermedaille. Daneben errang sie mehrere WM- und EM-Medaillen. 2012 wurde sie zur Schweizer Sportlerin des Jahres gewählt.

Das Karriereende kommt nicht allzu überraschend: Die Mutter von drei Kindern hat sich schon früh mit dem Thema befasst. Schon nach der Geburt des ersten Kindes nach den Sommerspielen 2012 habe sie intensiv über einen Rücktritt nachgedacht, lässt Spirig in einer Medienmitteilung verlauten. «Rückblickend bin ich froh, dass ich noch zehn weitere Jahre beim Spitzensport bleiben und viele schöne Erfahrungen, Erfolge und Erinnerungen sammeln durfte. Nun ist jedoch für mich und meine Familie der ideale Zeitpunkt für den Rücktritt gekommen.»

Rückschlag bei grossem Projekt

Vor wenigen Wochen erlitt Spirig beim Sturz während einer Ausfahrt mit dem Velo schwere Verletzungen, sie zog sich mehrere Rippenbrüche und eine Fraktur des Schlüsselbeins zu. «Das wirft mich im Fahrplan für mein nächstes und gleichzeitig letztes sportliche Grossprojekt ‹Sub8› gewaltig zurück. Aber ich schaue nach vorne und werde alles tun, so fit wie möglich Anfang Juni am Start zu stehen», sagt sie.

Beim Sub8-Projekt geht es darum, bei idealen Streckenbedingungen einen Ironman in weniger als acht Stunden zu bestreiten. Ein Weltrekordversuch vergleichbar mit dem Projekt von Marathon-Olympiasieger Eliud Kipchoge, unter der magischen 2-Stunden-Grenze zu bleiben. Ein Team von Pacemakern soll ihr (und weiteren Triathletinnen und Triathleten) bei der Realisierung dieses Ziels helfen.

