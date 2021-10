Editorial zur Europapolitik - Nichtstun ist keine Option

Müssen damit rechnen, dass nach den Wahlen 2023 nur noch eine oder einer wiedergewählt wird: Aussenminister Ignazio Cassis und Justizministerin Karin Keller-Sutter. Foto: Keystone

Fünf Monate ist es nun her, seit sich der Bundesrat dazu aufraffte, einzugestehen, dass die Verhandlungen mit der EU gescheitert sind. Seither geschah nichts – ausser dass man beschlossen hat, eine Milliarde Franken zu zahlen und kroatischen Einwanderern mehr Rechte zu geben. Daher ist verständlich, dass die Operation Libero zusammen mit den Grünen eine Initiative zum Thema lanciert.

Doch so viel Zeit, wie es für deren Umsetzung bräuchte, haben wir nicht. Es ist höchste Zeit, dass sich der Bundesrat zusammenrauft und Vorschläge macht, bevor die EU Forderungen aufstellt und mit Drohungen und Gegendrohungen wieder alles verfahren ist. Eines ist klar: Die Probleme, die wir mit Brüssel haben, sind lösbar. Denn, was will Brüssel eigentlich? Alle, die am EU-Binnenmarkt teilnehmen wollen, sollen gleich lange Spiesse haben. Die EU-Funktionäre wollen auch, dass sie mit der Schweiz nicht jedes Abkommen neu verhandeln müssen, wenn das EU-Parlament ein neues Gesetz beschliesst. Und woran ist der Deal im Frühling gescheitert? Daran, dass wir für Entscheide, wie wir unser Arbeitsrecht ausgestalten oder wem wir Sozialleistungen zahlen, den Europäischen Gerichtshof hätten konsultieren müssen. Wir wären erpressbar geworden, denn die EU hätte dank einer sogenannten Guillotine-Klausel bei jeder kleinsten Differenz mit der Kündigung sämtlicher bilateralen Verträge drohen können.