Sechs coole Pop-up-Shops in Basel – Nichts wie hin, bevor diese Bijous wieder schliessen Zitronen vom Ex-Direktor der Tate Modern oder eine Garage voller Designobjekte: Immer wieder eröffnen in der Stadt neue, temporäre Angebote – eine Auswahl. Julia Gisi Dorothea Gängel

Stammen von einer Farm in Valencia: Die ungewöhnlichen Zitrusfrüchte im Symbiont Space. Foto: Dominik Plüss

Pop-up Shop-Garage in der Adväntsgass

Eine Garage voller Geschenke, die alle liebevoll gestaltet sind. Foto: zVg

Alle, die in einem weihnachtlichen Ambiente noch das eine oder andere Geschenk suchen möchten, können dies in der Adväntsgass in der Rheingasse tun. Vom 15. bis 22. Dezember gibt es dort ein ganz besonderes Angebot. Unter der Regie der Modeboutique Riviera an der Feldbergstrasse haben sich die Labels Edition Nord, Riso Kalender, Kollektiv vier und Annina Olga zusammengetan und nicht alltägliche Geschenkideen für Sie zusammengetragen. Darunter Kalender, Duschvorhänge, Postkarten, allerlei Accessoires, schmucke Bettflaschen und vieles mehr.

Pop-up Shop-Garage in der Adväntsgass, Rebgasse 38, 17.–22.12., 17–22 Uhr, 15./16.12. 14–20 Uhr, www.rivierabasel.ch/home/pop-up-garage-in-der-advaentsgass/



Raclette in der Dandy-Hütte

Raclette und Fondue im Ambiente der 20er-Jahre: Das Dandy-Pop-up-Restaurant. Foto: zVg

Im Winter sehnen wir uns nach Wärme und Gemütlichkeit. Davon gibt es reichlich im Viertel Dach an der Münchensteinerstrasse und seinem Dandy-Pop-up-Restaurant. Von November bis Februar lassen sich hier Raclette und Fondue à discrétion im hippen Vintage-Ambiente geniessen. Beim Fondue hat man die Wahl zwischen der Hausmischung, derjenigen mit Uelibier oder mit Champagnertrüffel. Das Raclette gibt es als Hausmischung und im Dandy-Style. Wer dann noch Luft und Lust hat, kann sich zum Abschluss entweder ein Basler Läckerli-Mousse oder eine Feigen-Tarte Tatin gönnen.

Dandy Winter Pop-up im Viertel Dach, Münchensteinerstrasse 81, 4052 Basel, www.dasviertel.ch/dandy-winter-pop-up

Sella Studio Pop-up-Store

Designklassiker und seltene Objekte aus Skandinavien sind bis Ende Februar 2023 an der Marktgasse im Angebot. Foto: zVg

Das junge Unternehmen Sella Studio, 2017 von Nora Gysin gegründet, handelt mit Mid-Century-Designklassikern und seltenen Objekten aus Skandinavien, mit Fokus auf die Jahre 1950–1970. Die sorgfältig kuratierte Auswahl von namhaften Designern zeigt schwedisches Glas, finnische Keramik und dänische Eichen-, Teakholz- und Palisandermöbel. Jedes der Objekte erzählt eine individuelle Geschichte, trägt eine einzigartige Patina und ist somit ein Unikat.

Nach dem erfolgreichen ersten Pop-up-Store in Basel, welcher von Herbst 2019 bis März 2020 seine Türen an der Hutgasse 4 geöffnet hatte, mussten weitere Projekte aufgrund der Pandemie auf Eis gelegt werden. Nun ist es endlich wieder so weit, Sella Studio kommt diesen Samstag, 17.12., mit dem zweiten Pop-up-Projekt an die Marktgasse 3 in Basel. Der Pop-up-Store wird bis Ende Februar 2023 geöffnet sein.

Sella Studio Pop-up-Store, Marktgasse 3, 4051 Basel, Mo–Fr 10–18.30 Uhr, Sa 10.00–18.00 Uhr, Sonntagsverkauf 18.12. 13–18 Uhr, www.sella-studio.com

Liebe zur Mode

Sophia van den Berg träumte lange von ihrem eigenen Label – jetzt verkauft sie ihre erste Kollektion. Foto: zVg

Es ist quasi ein Pop-up-Shop im Pop-up-Shop: Im 1. Stock des Keramikladens Motel a Mio in der Freien Strasse lassen sich seit einigen Wochen die femininen Kleidungsstücke des Modelabels Love Sophia finden. Die Gründerin, Sophia van den Berg, stammt ursprünglich aus den Niederlanden, lebt nun aber seit mehreren Jahren in Basel. Während 13 Jahren hat sie in der Modewelt gearbeitet und davon geträumt, ihr eigenes Label zu gründen. Nun ist es so weit. Weil sie selbst auch bei Motel a Mio arbeitet, kann sie noch bis Samstag, 7. Februar, auf der aktuell frei stehenden Fläche ihre allererste eigene Kollektion ausstellen: Karo-Blazer, feine Strickpullover oder Jogginghosen sind nur einige der essenziellen Pieces. Sie sind hauptsächlich aus Bio-Baumwolle gefertigt und aufgrund der zeitlosen Farbe-Range vielseitig kombinierbar.

Geschmacksbomben im Symbiont Space

Halb Ausstellung, halb Pop-up-Shop: Im Symbiont Space kann man sich durch 20 seltene Zitrusfruchtsorten testen. Foto: Dominik Plüss

Nur ein paar Schritte vom Wettsteinplatz entfernt, an der Ecke Riehenstrasse/ Claragraben, findet man dieser Tage ein unerwartetes Bijou: den Symbiont Space. Normalerweise ein Kunstraum, werden hier noch bis am 24. Dezember seltene Agrumen in Hülle und Fülle ausgestellt – und verkauft. Das Sortiment umfasst neben Marmeladen und einem Spezialkochbuch vor allem ungewöhnliche Zitrusfrüchte wie die Vanille-Zitrone, Yuzu, Bergamotte, die korsische Zitrone oder den bei Sterneköchen äusserst beliebten Zitronenkaviar, auch Fingerlimette genannt. Die Früchte stammen von einer Farm in Valencia, Spanien. Genauer von der Todolí Citrus Foundation, wo um die 400 Zitrusfruchtvariationen wachsen und die von Vicente Todolí, dem ehemaligen Leiter der Tate Modern in London, aufgebaut worden ist. Nach Basel gebracht haben die zitrischen Geschmacksbomben aber die Kuratoren und Freunde Roland Fischer und Paolo Rosso. Sie wollen das Wissen rund um die Agrumen weiterverbreiten und deren Vielseitigkeit aufzeigen. Vor dem Kauf darf man die meist eher unbekannten Früchte auch kosten, die Bezahlung erfolgt in bar.

In der ersten Reihe

Entwickeln aus bestehenden Designs neue Kleider: Die Front Row Bandits. Foto: zVg

Marco und Devina haben vor gut einem halben Jahr mit Front Row Bandits losgelegt: einem Label, das bestehende Kleiderdesigns «klaut», davon ausgehend selber weiterdesignt und zum Beispiel High-End-Trenchcoats von Burberry in ein neues Statement-Piece mit Nieten verwandelt (mehr dazu können Sie hier nachlesen). Am Samstag, 17.12., kann man die Trenchcoats wie auch die Stücke ihrer zweiten Kollektion namens Latin Lovers auch im realen Leben, einem Pop-up-Shop an der Stiftsgasse 9 in Basel, begutachten. Dazu gehören unter anderem Jeansjacken, Hemden oder – für den weihnachtlichen Touch – Weihnachtskugeln oder Schals.

Julia Gisi ist Mitarbeiterin des lokalen Ressorts Kultur und Gesellschaft. Besonders gerne befasst sie sich mit Schicksalen von Menschen aus der Region und damit, was diese Personen bewegt und antreibt. Zudem hält sie für ihre Laden-Porträt-Serie regelmässig Ausschau nach bemerkenswerten Shops in Basel. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.