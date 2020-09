Sie soll neu geregelt werden: Die Baustellenkontrolle im Kanton Baselland. Foto: Bildarchiv «Tages-Anzeiger»

Die Grünen haben Angst, dass die Sozialpartner auch in Zukunft mit den Baustellenkontrollen zu viel verdienen: Die Probleme aus der Vergangenheit könnten sich wiederholen. Das ist ihr gutes Recht, auch wenn sie am Donnerstag an der Landratssitzung damit für eine faustdicke Überraschung sorgten. Denn die Neuregelung der Baustellenkontrolle ist das Resultat eines jahrelangen Ringens um einen Kompromiss und wurde in der vorberatenden Kommission mit nur einer Stimme verabschiedet.