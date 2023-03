Britisch-französischer Gipfel – Nichts soll die traute Einigkeit stören Rishi Sunak und Emmanuel Macron wollen die zerrüttete Beziehung zwischen London und Paris wieder verbessern. Doch bei allen Gemeinsamkeiten: Einfach wird das nicht. Alexander Mühlhauer aus London

Sie meinen es ernst mit der «entente cordiale»: Emmanuel Macron (rechts) empfängt Rishi Sunak in Paris. Foto: Emmanuel Dunand (AFP)

Gleich bei seiner Ankunft in Paris machte Rishi Sunak klar, dass mit ihm jetzt ein anderer Ton in Downing Street herrscht. «Enge Nachbarn. Grosse Freunde. Historische Verbündete», schrieb er auf Twitter. Der britische Premier war am Freitag zu einem Gipfeltreffen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gereist, um nicht weniger als «ein neues Kapitel» in den Beziehungen zwischen London und Paris aufzuschlagen.