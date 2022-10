Die Schülerinnen wollen eine Karriere, die Schule will Erfolg, das Publikum Anmut. Wie das zustande kommt, möchte niemand so genau wissen. Symbolfoto: Tino Briner

«Ballett ist hart», «es braucht täglich Disziplin», «wir wollen die Erwartungen erfüllen»: Während man in einem Promofilm auf der Homepage der Ballettschule Theater Basel (BTB) junge Menschen sieht, die formvollendet elegante Tanzbewegungen ausführen, sprechen deren Lehrer über den zukünftigen Beruf und die Ausbildung ihrer Eleven. Da wird klar: Das ist knallhartes Business, in dem nur die Besten der Besten die begehrten Engagements in Tanzensembles auf der ganzen Welt ergattern können.