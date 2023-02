7 Tipps für Paris – Nichts gegen den Eiffelturm, aber… Kunst am Seine-Ufer, Street Food auf Sterne-Niveau und Yoga im Kaufhaus: So lässt sich die französischen Hauptstadt ganz neu entdecken. Evelyn Pschak von Rebay

Schon klar. Wer in Paris ist, vor allem das erste Mal, der will den Eiffelturm, die Champs Élysées, den Louvre sehen. Macht Sinn und ist auch super. Für alle, die das aber schon schon abgehakt haben oder die etwas zeitgeistiger unterwegs sein wollen, haben wir hier Ziele zusammengestellt, die nicht in jedem Nullacht-Fuffzehn-Reiseführer zu finden sind. Und plötzlich verliebt man sich ganz neu in die Stadt...