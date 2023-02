Die besten Schnitzelbängg – Nichts als die Wahrheit: Über Herzog-Nichtwahl, Biozentrum, Demo-Flut … … und warum es nicht nur Baslern schlecht geht in dieser Stadt. Sebastian Briellmann

Livestream von den Schnitzelbängg – mit freundlicher Genehmigung von Telebasel.

In diesem Jahr ist viel diskutiert worden über die Wirkung von Humor in Kriegszeiten, und immer stand am Anfang eines Gesprächs die klamme Frage: Darf man jetzt, in dieser überaus tristen Realität, wirklich lustig sein? Wäre das nicht geschmacklos?

Man darf wohl, weil es den Menschen vielleicht auch guttut. Es mag nicht repräsentativ sein, aber in der letzten Woche ist ein Artikel in dieser Zeitung über zwei ukrainische Humoristen mit einem Zitat von ihnen übertitelt worden: «Humor hilft uns, zu überleben.»

Experten für lange, melodiöse Bängg: D Schlyffstai. Foto: Nicole Pont

Auch der Lachforscher und Humorexperte Rainer Stollmann hat dem «Redaktionsnetzwerk Deutschland» erklärt, dass er Humor auch in Zeiten des Krieges für einen «wichtigen Teil der Öffentlichkeit» hält, solange man ihn nicht «mit Moral verwechselt».

Das ist eine treffende Erkenntnis, und sie passt auch gut zu den Schnitzelbänggler, die zwar lustig und unterhaltend sein können, bitterböse und zynisch manchmal auch, aber eben nie moralisierend auftreten. Es überrascht nicht, dass Putin und der Krieg, wenn überhaupt, dann nur feingliedrig in die Verse eingewebt werden. Was will man auch Sinnstiftendes darüber spotten?

So sieht ein gemütlicher Schnitzelbangg-Abend aus: D Rätschbääse im Rheinfelderhof (im Jahr 2016).

Also hält man sich bei diesem Thema zurück – und fokussiert sich auf Basel, das nun wirklich genügend Stoff hergibt. Hallo, Bundesrat, frohlockt man zum Beispiel im Winter voller Selbstbewusstsein. Nun ja, es ist dann etwas anders gekommen, aber dr Spitzbueb ist darüber gar nicht so enttäuscht.

Dr Ueli juuchzt, woo s Simonetta gryynt het.

Bim Eva isch es nid wie s gschyynt het.

D Baume-Schneider gwünnt scho graad am Start.

Uns blybt dr Baschi Dürr erspaart.

Und er bilanziert mit klarem Blick, dass auch für die Jurassier die Wahl nicht nur ein glückseliger Moment ist.

D Waal vo dr Baume isch 10.30.

Im Jura flueche si denn flyssig.

Doo hänn si miesse duurebysse:

Sunscht suffe die am siibni Wysse.

D Schlyffstai wissen dafür, warum es für die SP-Ständerätin nicht gereicht hat – und widmen ihr den Beginn einer ihrer Langverse:

Eva Herzog – Basel in Bundesroot.

Fuffzig Joor warte, es kämti kai Daag z spoot.

Eva Herzog, kennsch jedes Dossier us em Stand.

Nur di Charme isch halt vom Baselland.

Das macht auch nichts, weil Eva Herzog nun wirklich eine fähige, dossierfeste Finanzpolitikerin ist. Und wer etwas kann, der bekommt immer wieder neue Jobs angeboten. S Schunggebegräbnis sieht das genauso – und hat eine Idee…

D SP Basel-Stadt isch e Amateur-Laade

D Herzog muess die myysi Kampagne ussbaade

Statt als Bundesröötin z Bäärn

Wurde mir sii jetzt gäärn

Em David Dääge übergää

Zum dört d Finanze übernää.

In der Beiz gibts Rehpfeffer in diesem Jahr – und das noch günstig: Das wissen d Muulwiirf. Foto: Stefan Leimer

Aber ein bisschen gefrustet ist man am Rheinknie natürlich dennoch über die neuerliche Nichtwahl in den Bundesrat. Ist es eigentlich eine Racheaktion, dass man den Jurassiern nun die widerspenstigen Hörnli-Rehe aufbürdet? Vielleicht, aber das Resultat ist bescheiden, wie dr Schyynhailig konstatiert im Zweizeiler (grosse Kunst!).

D Jäger im Jura sin jo nid blöd

und hän aifach d Abschussquote erhöht.

Aber er kann gottlob auch noch «good news» nachliefern:

Denn hörsch in dr Migros im Plauderiton

im Herbscht git s do Reerugge us dr Region.

Und auch der Basler Steuerzahler muss sich nicht fürchten, dass ihn nun in ein paar Monaten ein überteuertes Festmahl erwartet. D Muulwiirf haben es ausgerechnet:

D Hörnlireh sin jetzt im Jura, doch es gfallt ne nid,

Well s dört halt nid zwai Mol pro Daag frischs Bluemefueter git.

Doch s Stüürgäld isch fürs Zügle trotzdem sehr guet inveschtiert,

Well sich e so im Herbscht dr Bryys für Rehpfäffer halbiert.

Bio? Ganz schön teuer: Die PereFyss über nachhaltiges Leben. Foto: Pino Covino

Ob diese kleine Einsparung aber wirklich über andere Grossausgaben hinwegtröstet? Unklar, wenn man zum Beispiel ans Biozentrum und ans Biomedizin-Gebäude denkt. Kosten den Kanton wegen Fehlplanungen schnell, schnell mal eine Viertelmilliarde mehr als erwartet. Who cares? Auch die PereFyss rätseln:

S nei Bio-Zentrum koschtet hundert Kischte mee als blaant,

Gar niemerts hett bim Bio-Zentrum dää Bio-Flop eraant.

Syygs Bio-Zentrum, Bio-Baggstai, Bio-Medizin,

Bio-Händy, Bio-Windle, Bio-Aschbiryyn,

Bio-Dingsbums oder Bio-Antibiotikum,

Kaufsch Bio yy, leggsch immer druff – und kaine waiss worum!

Das ist ein willkommenes Stichwort, um gleich mal rüberzuschielen, ins Baselbiet, das ja auch immer wieder mit solchen Vorkommnissen konfrontiert wird. Die Schwingbääse finden das aber irgendwie ganz normal, es gehört halt dazu…



Am Schwingfescht zäigt sich s Baaselbiet in syner ganze Pracht

Roti Chriesi, gueti Luune, Mäitli in dr Tracht

Und ganz zum Schluss do zäige si denn iire gröschte Hit

E Baaselbieter Traditioon: s Millionedefizit.

Aber eine durchaus institutionalisierte Reaktion ist ausgeblieben. Seltsam eigentlich, wie D Laggaffe anmerken.

Wäg em ESAF, z Prattele uf däm Fäld,

Suecht s Baselbiet mol wieder dringend Gäld,

Mir sinn übrrascht, isch kei Rampass vor de Wahle,

Ufd Idee kho, das könnt doch d Stadt no zahle.

Hey Alte, tscheggschs Esaf? Die Brunzguttere klären auf. Foto: Pino Covino

Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest hat im Prattler Multikulti-Schmelztiegel aber auch sonst für viel Erstaunen gesorgt, wie die Brunzguttere erfahren haben.

Es mäint dr Cem zum Hassan: Alte, jetz muesch loose!

Dört im Säägmähl länge d Schwyzer sich an d Hoose.

Dä wo unde liggt isch s Opfer und git Rueh –

und dä wo oobe liggt bikunnt am Schluss e Kueh!

Gspässig, nicht? Aber das Esaf, dieser Mega-Event, ist natürlich nicht das einzige Spektakel, das dieser Kanton vorweisen kann. I wo! D Rätschbääse als aufmerksame Leserinnen unserer Zeitung haben bemerkt, dass wir über jedes Highlight im Baselbiet berichten.

Bi Zunzge händ s en Luggs mit em Auti iberfaare.

In Buus het me gsee, wie sich zwai Miisli paare.

Die Top News us dr BaZ finde mir fimf ganz famoos.

Im Kanton Baselland, jo, deert isch immer eppis loos.

Das kann man vom Stadtkanton allerdings auch mit Recht behaupten. Und das sogar bei einer alltäglichen Fahrt im – von der Regierung ja propagierten – öffentlichen Verkehr. S spitzig Ryssblei berichtet von folgendem Abenteuer:

Ych will vo dr Haltstell Eglisee,

mit em Drämmli zum Baanhof SBB.

Drumm han ych dr Zweier gnoo,

vor em Banggverein isch e Durchsaag duurekoo.

D Leitstell vo dr BVB isch draa,

mir verlöön jetz d Schiine, bidde schnalle Si sich aa.

Dr Spitzbueb ist in Basel auch Bus gefahren. Das Fazit? Na ja… Foto: Kostas Maros

Den Bus nimmt dr Spitzbueb. Klingt nach einem wilden Ritt…

E BVB-Bus-Schoföör, lägg,

faart Phassaschier trotz Usswyys wägg.

Yych dängg füür mii, dass, jeedi Wett,

soo wie die faare, käin äins het.

Was diese BVB-Rowdies anrichten können, wenn man es wirklich vollständig zu Ende denkt, hat s Dintelimpli bemerkt.

In däre lutte, schrille Zyt, do muess e jede wäärbe

Sogar Exit isch drbyy mit Dramplakat für s Stäärbe

Wenn d BVB jetz mit dr Exit zämme schaffe kaa

Kunnsch jo vor lutter Umlaitige nie im Jensyts aa.

Noch sind wir jedoch hier, zum Glück, und wenn es mal etwas trist wird und die Realität zu grau, dann darf man sich bei unserem lieben Kanton auch für lässige Selbstversuche anmelden – das Resultat kennen die Dipflischysser.

Im Summer Brünne go bepflanze

im Musical schwimme, und nimme danze

Basel tiggt anderscht, Basel kunnt druss

s Kiffe legalisiere zahlt sich uss.

Man kann sich zumindest vorstellen, dass solche Zustände auch mal die Einsatzkräfte der Basler Polizei erfordern – aber ist Hilfe garantiert? Kommt gemäss den Schwingbääse ein bisschen drauf an.

Bi dr Basler Bolizei goot zimlig vyyl

goot biesse und s goot blitze in Zyvyyl

s goot Gummigschoss uf Fraue, s goot Hände hoch au still

s goot d Tesladüre uff, falls dr Elon Musk das will.

Es ist wirklich kein leichtes Leben für unsere Freunde und Helfer – vor allem dann, wenn sie sich dann aus dem Auto befreit haben. Wochenendeinsätze nonstop, Hooligans und Demos, eigentlich alle paar Minuten. Das Echo vom Säntis nennt – kurz und knapp – die Konsequenz.

Am Samschtig isch Deemoo. S isch immer esoo.

Und am Mäntig, do laufen is d Schugger dervoo.

Aber diese Demo-Flut: Hat sie vielleicht einen ganz anderen Grund als bisher immer geglaubt? D Stroofrichter sind ja durchaus seriöse Zeitgenossen – wer, wenn nicht sie, könnte der Wahrheit am ehesten auf der Spur sein…

Bym Anti-Fa-Saubannerzug isch Fyyr im Dach, s git Funggeflug

es isch Krawall und d Polytigg luegt aifach zue

Vo der Basler Obrigkeit heersch nyt by dere Gläägeheit,

me haigs jo numme mitme Schyssdräggziigli z tue.

Doch syg me, muess d Eymaa gestoo,

no nit uf d Spuur vom Täter ko.

Sie haig persönlig drum befoole,

die ganzi Demo z wiiderhoole!

Sorgen sich um die Basler Beamten: D Laggaffe. Foto: Pino Covino

Das ist, fürwahr, ungut. Die Politik will deshalb eine gewisse Arbeitsentlastung herbeiführen. Auch für Polizisten. Aber nicht nur. Gottlob, finden d Laggaffe.

Nur achtedrissig Stund, das het scho Konsequänze,

Und fiert am Schluss no zu meh Absänze,

Denn fürd Gsundheit sigs drum gar nit guet,

Wenn dr Beamti zwenig schloofe duet.

Und d Schlyychwäärbig macht auf eine weitere negative Auswirkung, die auf die Psyche schlagen könnte, aufmerksam.

Y schaff bim Staat im Taggt, doo vergeen der d Flause:

S git Znyyni-, Zmitdaag-, Raucher-, WC- und au Zvieri-Pause.

Jetz wänn die oobenaabe, miir wird s langsam z bunt!

Wie mach i all die Pause in nur 38 Stund?

Früher hätte man sich mit zu viel Zeit vielleicht noch draussen etwas die Beine vertreten, einen Spaziergang gemacht. S spitzig Ryssblei hat aber schon richtig erkannt, dass das auch nicht mehr geht.

Bi uns do gits kei Rootkrut mee,

u Krutstiil han ych kein mee gsee.

Rabarbereweihe kasch glatt vergässe,

Riebli und Bohne gits keini mee z ässe.

Mir myen s Gmyes jetz wiider im Laade kaufe,

sit nimm darfsch dur d Schreebergärte laufe.

Aber es sind nicht nur Basler, also Basler Menschen, die es schwer haben in dieser Stadt. Auch Kunstwerke leiden (das aber ganz klar: wegen Menschen). Die Schnaabelwetzer haben sich das Lamento angehört.

E Kunschtwärgg klagt: Es isch verruggt, was me-n esoo erläbbt.

De wirsch versaut und s kunnt au vor, dass äine an dir gläbbt,

Au Suppe, Fondue, Schoggi-Creme, das schmiirt me an dii draa.

Und d Serra-Plastigg mäint ganz duuch: So schöön wött ich s au haa!

Ja, also mit Unrat belästigt zu werden: gar nicht sexy. Aber so ist es halt in dieser Stadt, die sich trotz ihres Reichtums doch irgendwie auch in einem (kulturellen) Niedergang befindet. Ob sich das bald, jemals ändern wird? Wer weiss das schon…

Sicher scheint nur, was auch die Spootschicht Rhygass notiert:

Im Joor 3050, wär wäiss was denn so goot

Vilicht isch s Klima grettet, vilicht simmer alli toot

Wär wäiss ob denne s Spaaledoor, ob s Münschter denn no stoot

Nur sicher isch denn immer no käi Baasler Bundesroot

Sebastian Briellmann ist Autor der Basler Zeitung. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.