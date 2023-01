Museumsnacht am 20. Januar – Nicht verpassen: Das Café Spitz und das kHaus Zum 22. Mal ist ein Ansturm auf Museen und Kulturbetriebe angesagt. Rund 40 Institutionen können in diesem Jahr besucht werden, darunter zwei neue Orte. Simon Baur

Am 20. Januar ist es wieder so weit: Basel zelebriert die Museumsnacht. Foto: Julian Salinas

Statt wie im letzten Jahr im Mai findet die Museumsnacht jetzt wieder wie gewohnt zur kalten Jahreszeit statt. Rund 40 Museen und Kulturbetriebe werden mit einem spannenden Programm um die Gunst des Publikums werben. Es gibt einige Neuerungen: So ist der Eintritt für Personen unter 26 Jahren kostenlos. Möglich macht dies das Engagement von Novartis, Helvetia und der Basler Kantonalbank. Zudem spricht die Abteilung Kultur gezielt Menschen mit direktem Migrationshintergrund oder in prekären Lebenssituationen an. Mit Begleitpersonen aus Politik, sozialen Organisationen und mit Freiwilligen begeben sie sich auf einen museumsnächtlichen Spaziergang.

Neue Teilnehmer

Mit dem Spiel der drei Ehrengesellschaften des Kleinbasels und mit dem kHaus sind zwei neue Teilnehmer dabei, die ein ganz besonderes Programm bieten. Im Meriansaal des Sorrell Hotel Merian, besser bekannt als Café Spitz, werden nicht bloss die drei Kostüme von Vogel Gryff, Wild Maa und Löwe und zahlreiche Requisiten des wichtigsten Tages im Kleinbasel gezeigt, sondern auch ein Wild-Maa-Floss präsentiert – vor einer extra angefertigten, gesprayten acht Meter langen Kulisse mit Blick auf das Grossbasel. Dem Publikum wird damit die einmalige Möglichkeit geboten, ein Erinnerungsselfie zu schiessen – als würde man selbst auf dem Floss stehen.

Das kHaus auf dem Kasernenareal lockt mit interessanten Begehungen, mit Ausstellungen, Musikproduktionen und Tanzschulen. Und wer nach 2 Uhr noch nicht nach Hause will, der kann im Sudhaus oder im Parterre One auch die verbleibenden Nachtstunden durchtanzen. Dann allerdings ohne Vogel Gryff. Der Vorverkauf läuft, Tickets gibt es bei Basel Tourismus und anderen Anbietern.

Fehler gefunden?Jetzt melden.