Geldblog: Traum vom Eigenheim – Nicht um jeden Preis! Warum man beim Immobilienkauf nicht an die finanziellen Grenzen gehen sollte. Martin Spieler

Geplatzter Traum: Aufgrund immenser Preissteigerungen bleibt Wohneigentum für viele unerschwinglich. Foto: Steffen Schmidt (Keystone)

Mein Mann und ich suchen schon seit einigen Jahren eine Immobilie. Wir verdienen gut, haben aber nicht viele Ersparnisse neben der Säule 3a. Es gibt nun gerade eine Wohnung, die wir eventuell kaufen könnten. Können wir es riskieren, jetzt noch etwas zu kaufen; bevor wir zu alt sind, um voll an die finanziellen Grenzen gehen zu können? Wir müssten bei einem Kauf alles Geld aus der dritten Säule und viel Geld aus der Pensionskasse nehmen. Oder sollen wir dies eben gerade nicht tun? Bei einem so hohen Kaufpreis könnten wir dann auch eine Zinserhöhung auf über 2 Prozent kaum verkraften. Leserfrage von D.D.

Sie stecken im Dilemma zwischen dem starken Wunsch nach einer Eigentumswohnung und den finanziellen Risiken und der Belastung, welche der Kauf einer Immobilie meist mit sich bringt. Grundsätzlich halte ich Immobilien für eine gute und sinnvolle Investition – erst recht, wenn man eine Wohnung oder ein Haus selbst bewohnen kann und daran Freude hat. Da der Boden in der Schweiz rar ist und bleibt, sehe ich auch in Zukunft Potenzial, wobei man nach dem langen Preisanstieg realistischerweise auch wieder mit mehr oder weniger langen Phasen mit stärkeren Marktkorrekturen rechnen muss.

Tatsächlich sind die Preise in den letzten Jahren stark gestiegen. Für viele ist der Kauf einer Immobilie deshalb unerschwinglich. Dazu kommt, dass der Markt unter Druck kommen könnte, falls dann die Zinsen irgendwann doch wieder steigen. Kurzfristig erwarte ich in der Schweiz keinen Zinsanstieg, da die Nationalbank wegen dem Franken-Euro-Verhältnis von der Europäischen Zentralbank (EZB) abhängig ist. Die EZB hat signalisiert, dass sie die Zinsen noch längere Zeit tief halten wird. Dafür sprechen auch die riesigen Schulden der EU-Länder, deren Schuldendienst bei einer Zinserhöhung teurer werden würde. Dennoch dürfen Sie nicht darauf spekulieren, dass die Zinsen ewig tief bleiben. Irgendwann werden wir höhere Zinsen erleben und dann müssen Sie in der Lage sein, die Fremdfinanzierung für Ihre Eigentumswohnung weiter zu bezahlen, sonst wird aus dem Traum vom Wohneigentum ein Albtraum.

Sie sind für den Rest Ihres Erwerbslebens damit beschäftigt, diese Verschuldung zu reduzieren.

Bei der Berechnung der Tragbarkeit einer Hypothek kalkulieren die Banken daher nicht mit den aktuell tiefen Zinsen, sondern mit einem theoretischen Wert von 5 Prozent. Ihren Zeilen entnehme ich, dass Sie Familie haben und Sie und Ihr Ehepartner noch rund 15 bis 20 Jahre bis zur Pensionierung haben. Wenn Sie für den Wohnungskauf alle Ersparnisse aus der Säule 3a und zusätzlich Pensionskassengeld nutzen müssen, schwächen Sie Ihre Altersvorsorge. Sie müssten somit in den nächsten Jahren diese wieder deutlich stärken, was als Familie meist nur möglich ist, indem man Abstriche bei anderen Dingen macht – etwa bei den Ferien oder teuren Anschaffungen.

Eine eigene Wohnung macht Freude und ist ein emotionaler Wert, aber rational betrachtet, binden Sie sich durch den Immobilienkauf finanziell stark. Die Freude über das Eigentum bezahlen Sie mit der verminderten Freiheit: Sie müssen sich trotz Nutzung der Vorsorgegelder bei der Bank stark verschulden und sind für den Rest Ihres Erwerbslebens damit beschäftigt, diese Verschuldung zu reduzieren. Denn bis zur Pensionierung müssen Sie einen Teil der Hypothek amortisiert haben. In dieser Zeit darf nichts dazwischen kommen – etwa im Beruf und auch keine Zinserhöhung, da Ihr Finanzplan sonst aus den Fugen geraten könnte.

Falls Ihnen die Bank die nötige Hypothek dank der Nutzung der Vorsorgegelder tatsächlich gewährt, müssen Sie sich trotzdem bewusst sein, dass Sie die Tragbarkeit nur knapp erfüllen. Vor diesem Hintergrund müssen Sie und Ihr Ehepartner sich gut überlegen, ob Sie die hohe Belastung, welche die Fremdfinanzierung mit sich bringt, sowie die geringere Freiheit wirklich in Kauf nehmen wollen. Falls keine Aussicht auf zusätzliche Geldquellen, etwa aus dem Familienumfeld oder einem späteren Erbe besteht, würde ich persönlich bei kritischer Tragbarkeit auf den Immobilienkauf verzichten. Sie selbst müssen neben den rein rationalen Aspekten abwägen, wie stark für Sie der emotionale Wunsch nach Wohneigentum ist und welchen Preis in Form von geringerem finanziellen Handlungsspielraum Sie bereit sind, dafür zu zahlen.

Martin Spieler Infos einblenden Foto: Esther Michel Martin Spieler ist unabhängiger Wirtschafts- und Finanzexperte. Er war Chefredaktor der «SonntagsZeitung», der «Handelszeitung» und der TV-Börsensendungen «Money» und «Money Talk». Auf TeleZüri, Tele M1 und Tele 1 moderiert er jede Woche TV-Geldsendungen, zudem ist er täglich auf verschiedenen Radiostationen zu hören. Im Geldblog beantwortet Martin Spieler täglich von Montag bis Samstag eine Leserfrage rund ums Geld. Haben Sie eine Frage? Schreiben Sie uns an geldberater@sonntagszeitung.ch.

