Saisonabbruch bei den Amateuren – Nicht überraschend, aber bedauerlich Am Donnerstag hat der Schweizerische Fussballverband die regionalen Meisterschaften endgültig beendet. Das sorgt vereinzelt für Frust, ermöglicht den Vereinen aber auch, den Fokus auf die kommende Saison zu richten. Luc Durisch

Die regionalen Fussballplätze bleiben bis zum Ende der Saison leer. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Lange Zeit herrschte Ungewissheit im regionalen Fussball. Seit die Saison am 15. März wegen des Coronavirus unterbrochen wurde, wusste niemand, ob, wann und wie die Spielzeit 2019/2020 beendet wird. Erst vor etwas mehr als einer Woche hatte der Schweizerische Fussballverband den Entscheid über die Weiterführung der Saison ein weiteres Mal verschoben. Trotz dem Antrag aller Regionalverbände und der Amateur-Liga, die Saison abzubrechen.

Am Donnerstag hat der SFV nun endlich Klarheit geschaffen: Der nationale Verband informierte in einer Medienmitteilung, dass der Meisterschaftsbetrieb und sämtliche Cupwettbewerbe der Regionalverbände, der Amateur- Liga und der Ersten Liga abgebrochen werden. Die Spielzeit wird nicht gewertet.

«Unseren Junioren fehlt ein halbes Jahr in der Entwicklung. Ausserdem können sich bei der Selektion der Nachwuchsspieler für die kommende Saison nun Probleme ergeben. Die Junioren konnten sich nur in der Hinrunde empfehlen. Zudem sind die regionalen Stützpunkte als Selektionsgefäss weggefallen. Das macht es schwieriger, nun Entscheidungen zu treffen.» Gerhard Portmann, Leiter der Nachwuchsabteilung des FC Concordia Basel «Die Absage ist die richtige Lösung, weil man die Saison zu diesem Zeitpunkt nicht mehr rechtzeitig hätte beenden können. Trotzdem ist es schade, denn wir hätten trotz der schwierigen Vorbereitung gern sportlich gezeigt, dass wir die hintere Tabellenregion verlassen können.» Laurent Longhi, Sportchef beim FC Allschwil «Ich war der Meinung, dass Vereine, die viel investiert haben, nicht benachteiligt werden sollen. Daher war der Vorschlag, dass die Tabellenführer sicher aufsteigen können, aber keiner absteigt. Das ist aus sportlicher Sicht die fairste und beste Lösung für alle betroffenen Vereine. Immerhin ist die halbe Saison gespielt. Daher ist nun die Enttäuschung sehr gross, auch wenn sich die Entscheidung abgezeichnet hat.» Kendim Mehmeti, Sportchef beim FC Pratteln «Trotz unserer sportlichen Situation abgeschlagen am Tabellenende der 3. Liga sind wir nicht froh um die Absage. Wir hätten lieber eine sportliche Relegation in Kauf genommen, anstatt das Coronavirus zu erleben. Die Gesundheit der Menschen ist wichtiger als der Sport.» Ayhan Karasoy, Sportchef beim FC Türkgücü «Für uns ist der Abbruch sehr ernüchternd. Meine Mannschaft und der Staff haben enormen Aufwand betrieben und sich in eine gute Ausgangslage gebracht. Dass nun alles nicht gewertet wird, ist sehr frustrierend. Ich unterstütze den Abbruch der Saison, bin aber der Meinung, dass es für eine ausserordentliche Situationen eine ausserordentliche Lösung geben müsste. Teams, die sich sportlich profiliert haben, werden vom Verband im Stich gelassen. Es hätte auch andere Möglichkeiten gegeben. Leider hat man nie den Eindruck erhalten, dass diese überhaupt diskutiert worden wären. » Kevin Ramseyer, Trainer beim Drittligisten Amicitia Riehen «Am 12. und 13. Juni hätte der Basler-Cupfinal in Binningen stattgefunden, welchen wir in unserem Jubiläumsjahr sehr gern ausgeführt hätten. Aber unter den momentanen Voraussetzungen ist es richtig, dass dieser nicht stattfinden kann. Wir schauen vorwärts und sind mit dem FVNWS bereits in Abklärungen, dass wir den Basler-Cup-Final 2021 oder spätestens 2022 bei uns auf dem Spiegelfeld durchführen können.» Marco Giani, Präsident beim SC Binningen «Unser Verein wird dieses Jahr 100 Jahre alt. Daher wollten wir mit den anderen Jubilaren Dornach und Binningen ein grosses Turnier ausrichten. Dass es nun nicht wie geplant stattfinden kann, schmerzt schon. Wir haben viel Zeit und Herzblut in dieses Projekt gesteckt und es tut uns leid für die vielen Kinder, die sich auf das Turnier gefreut haben. Ganz aufgeben werden wir dieses Projekt aber nicht. » Thomas Rohde, verantwortlich für den Kinderfussball beim FC Münchenstein «Es ist an der Zeit gewesen, dass der SFV diese Entscheidung trifft. Es sind alle froh, nun Planungssicherheit zu haben. Finanziell kann es aber nun für viele Vereine schwierig werden. Der entstandene Schaden könnte den Clubs noch lange anhaften.» Peter Fae, Sportchef beim FC Black Stars 1 / 8

Von der Promotion League bis hin zur regionalen 5. Liga gibt es keine Meister, keine Aufsteiger, keine Absteiger. Der Basler Cup wird ebenfalls nicht zu Ende gespielt. Die Teilnehmer am Schweizer Cup sollen per Los aus den verbliebenen acht Teams bestimmt werden. Ausgenommen vom Abbruch und der Nichtwertung sind die abgeschlossenen Wettbewerbe, insbesondere die Halbjahresmeisterschaft in den Regionalverbänden.

Der Entscheid kam nicht überraschend. Dennoch ist es ein frustrierender Beschluss. Vor allem, wenn man an Teams denkt, die zum Zeitpunkt des Abbruchs an der Tabellenspitze lagen. «Wir bedauern, dass nun einige Clubs um die möglichen Früchte einer bis dato guten Saison gebracht werden», meint SFV-Präsident Dominique Blanc. Aufgrund des Wettspielreglements blieb dem SFV jedoch keine andere Wahl, als die Saison nicht zu werten. Dieses besagt, dass Sportentscheide erst am Ende einer kompletten Saison gefällt werden können. Damit enden auch jegliche Spekulationen über Aufstiege oder Relegationen am grünen Tisch.

Weiter mit drei Teams

Für die regionalen Vertreter in der Promotion League und der 1. Liga spielt dies ohnehin keine Rolle. Der SV Muttenz in der 1. Liga sowie die Black Stars und die U-21 des FC Basel in der Promotion League stehen im Mittelfeld der Tabelle und wären kaum auf- oder abgestiegen. Die Region wird also auch nächstes Jahr mit drei Teams in diesen beiden Wettbewerben vertreten sein.

In der 2. Liga interregional aber durften sich gleich zwei Teams Hoffnungen auf einen möglichen Aufstieg machen: NK Pajde in der Gruppe 5 und der FC Dornach in der Gruppe 3 lagen nur sechs Punkte hinter dem Tabellenersten zurück und hätten diesen Rückstand bei 13 ausstehenden Runden durchaus aufholen können. In der Gruppe 3 befanden sich auch zwei Regionale in der Nähe eines Abstiegsplatzes. Den SC Binningen trennten drei Punkte, den FC Allschwil gar nur ein Punkt von den Relegationsrängen.

Doch die Tabellensituation ist durch die Absage bedeutungslos geworden. Und dank des Endes der Ungewissheit können die Clubs nun beginnen, die nächsten Saison zu planen. Diese soll hoffentlich im August starten, ohne Einschränkungen durch das Coronavirus. Ob dies möglich sein wird, ist noch unklar. Der SVF will unter Berücksichtigung der Anordnungen der Behörden so früh wie möglich über den Saisonstart befinden.

Die Promotion-Legue-Tabelle: 1. Yverdon Sport 17/38. 2. Rapperswil 17/31. 3. Stade Nyonnais 17/30. 4. Etoile Carouge 17/30. 5. Black Stars 17/29. 6. Bellinzona 17/27. 7. Brühl 17/26. 8. FC Basel U-21 17/22. 9. Breitenrain 17/22. 10. Sion U-21 17/20. 11. Köniz 17/20. 12. Cham 17/19. 13. Zürich U-21 17/18. 14. Bavois 17/16. 15. YF Juventus 17/15. 16. Münsingen 17/9.

1. Liga, Gruppe 2, die Tabelle: 1. Delémont 14/30. 2. Wohlen 14/28. 3. Biel 14/27. 4. Grasshoppers U-21 14/25. 5. Baden 14/23. 6. Solothurn 14/20. 7. Muttenz 14/20. 8. Bassecourt 14/19. 9. Schötz 14/18. 10. Langenthal 14/18. 11. Luzern U-21 14/15. 12. Buochs 14/15. 13. Goldau 14/10. 14. Zug 94 14/5.