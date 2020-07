Littering und Reinigung in Basel – Nicht überall wird geputzt Die Hotspots der Stadt werden am frühen Sonntagmorgen gereinigt. Bei anderen Plätzen häuft sich der Abfall –

ein Augenschein. Benjamin Wirth

Die Spuren eines wilden Festes an der «Wiese». Foto: Benjamin Wirth

Die letzten Nachtschwärmer streunen über den Barfüsserplatz, als sich die ersten orangen Fahrzeuge der Stadtreinigung auf den Weg machen. Es ist ganz ruhig. Nur der Motor der Putzmaschinen und das regelmässige Quietschen der Tramgleise sind zu hören. Am «Barfi», in der Steinenvorstadt oder am Oberen Rheinweg wird in den frühen Morgenstunden eifrig geputzt. Die Stadtreinigung hat nur ein Ziel: den Samstagabend vergessen zu machen und das saubere Stadtbild wiederherzustellen.