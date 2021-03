Naturkatastrophe Down Under – Nicht schon wieder Australien! Ein Jahr nach den verheerenden Bränden versinkt der Osten Australiens im Wasser. Und das Land rätselt: Ist das noch normal? Oder doch der Klimawandel? Thomas Hummel

Katastrophale Lage: Ein Schiffscontainer, ein Wassertank und anderes Treibgut driften auf ein überflutetes Landwirtschaftsgebäude nordwestlich von Sydney zu. Foto: Lukas Coch (AP, Keystone)

Nördlich von Sydney können die Menschen in diesen Tagen besichtigen, wie die Bewohner flussaufwärts ihre Häuser eingerichtet hatten. Der Hawkesbury River fliesst hier in den Pazifischen Ozean, derzeit treiben Kühlschränke im Wasser, Badewannen und auch Gartenmöbel. Manchmal sieht man sogar Teile der Häuser selbst in den Fluten. Die Wasserbehörde des südöstlichen Bundesstaates New South Wales warnt die Bootsbesitzer vor dem Treibgut, es könne zu Kollisionen kommen. Es sind die Ausläufer einer Naturkatastrophe, wie sie Australien seit Jahrzehnten nicht gesehen hat.