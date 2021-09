Satire aus dem Teufelhof – Nicht originell, und trotzdem amüsiert man sich Das neue Programm «Wir können Bühne!» des Kabarett-Ensembles «La Satire continue» unterhält mit guten sprachlichen Wendungen, tollem Schauspiel und mitreissender Musik. Vivana Zanetti

Von links nach rechts: Barbara Schneebeli, Bettina Urfer, Ueli Ackermann, Gabriela Freiburghaus und Roland Suter. Foto: Pino Covino

Das Basler Kabarett-Ensemble «La Satire continue» möchte mit seinem neuesten Programm dem Corona-Blues die vielen Moll-Harmonien nehmen. Trotz inspirierenden Wendungen in der Sprache und einer Reihe starker musikalischer Einlagen gelingt dies dem Satirestück «Wir können Bühne!» bei der Uraufführung am Donnerstagabend im Teufelhof nur zaghaft. Der Grund dafür liegt einerseits in der zähen Beschaffenheit der daueraktuellen Themen – Corona und Co. –, andererseits sind nicht alle Pointen wirklich überraschend.

«Wir können Bühne!» war bereits für die letzte Saison geplant. Nun präsentiert sich das Theaterkabarett als 20. Programm zum 21. Jubiläum des Ensembles mit einem losen Geflecht vom gleichermassen abgewetzten wie immer noch brennenden Sujet. Ein Dilemma, das gleich zu Beginn des Stücks zur Sprache kommt: 504 Tage sei es her seit dem ersten Kultur-Lockdown, sagt Theater-im-Teufelhof-Leiter Roland Suter in seiner Rolle als Satiriker. Seither sind sie am Proben und sehnen sich nach einer «Alternative zu dääre ewige Üeberei».