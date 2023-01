Nach dem Tod russischer Soldaten – Nicht nur Kremlkritiker verlangen nun Konsequenzen Bei einem Angriff der ukrainischen Armee sterben Dutzende, vielleicht sogar Hunderte Soldaten. Die Armee unterschätze den Gegner, das sei «gefährlich und kriminell», sagen Beobachter. Silke Bigalke

Das russische Verteidigungsministerium äusserte sich gewohnt schmallippig zu den Verlusten der Silvesternacht: 63 Soldaten seien durch vier ukrainische Raketen getötet worden, stellte es nüchtern und erst in einem der hinteren Absätze seines täglichen Briefings am Montagnachmittag auf Telegram fest. Die Diskussion über den Vorfall hatte sich bis dahin längst verselbstständigt. Zahlreiche kremlnahe Kriegsblogger und auch einige russische Abgeordnete übten scharfe Kritik an der militärischen Führung innerhalb der russischen Armee.

Vor allem kritisierten sie, dass offenbar Hunderte Armeeangehörige die Silvesternacht gemeinsam im selben Gebäude verbracht hatten, und zwar in einer Berufsschule im von Russland kontrollierten ostukrainischen Ort Makijiwka. Dass sich gleich nebenan zudem ein Munitionslager befand, bewerteten sie als groben Fehler und als fahrlässig. Das Verteidigungsministerium in Moskau ging weder auf diese Vorwürfe noch auf Meldungen ein, in dem zerstörten Gebäude seien vor allem kampfunerfahrene Mobilisierte untergebracht gewesen. Die Raketen seien kurz nach Mitternacht eingeschlagen, also in den ersten Minuten des neuen Jahres, schrieb Daniil Bessonow, der von Moskau eingesetzte «stellvertretende Informationsminister» der selbst ernannten Volksrepublik Donezk, auf Telegram. Auch er kritisierte, dass die Armeeangehörigen nicht auf mehrere Gebäude verteilt worden waren.

Diskutiert wird zudem über die Zahl der Getöteten. Zwar kommentierte niemand die ukrainische Angabe, dass mehr als 400 russische Soldaten in Makijiwka ums Leben gekommen seien. Der Telegramkanal Rybar, hinter dem ein früherer Sprecher des Verteidigungsministeriums steht und dem mehr als eine Million Leser folgen, berichtet aber von mindestens 70 Toten und mehr als 100 Verwundeten. Laut Rybar haben sich ausschliesslich Mobilisierte in dem Gebäude befunden. Jemand mit «krimineller Naivität» habe entschieden, sie neben einem Munitionsdepot einzuquartieren. «Selbst ein Dummkopf versteht, dass es viele Verwundete oder Tote geben wird, wenn sie getroffen werden», kritisierte der russische Telegram-Kanal «Archangel Speznasa» die dichte Unterbringung.

Im zehnten Kriegsmonat sei es «gefährlich und kriminell», den Gegner für einen Narren zu halten, schrieb der Moskauer Abgeordnete Andrei Medwedjew auf Telegram. Die Verantwortlichen müssten zur Verantwortung gezogen werden, forderte Sergei Mironow, Chef einer dem Kreml loyalen Oppositionspartei. Das gelte nicht nur für diejenigen, die diese «Konzentration von Militärpersonal in einem ungeschützten Gebäude» zugelassen hätten. «Offenbar funktionieren weder der Geheimdienst noch die Spionageabwehr oder die Luftverteidigung richtig», schrieb er auf Telegram.

500 tote und verletzte Russen in Cherson?

Gleichzeitig versucht man nun offenbar, die Schuld an dem Angriff den Soldaten selber zuzuschieben. Die ukrainische Armee sei auf den Standort aufmerksam geworden, weil die Soldaten ihre Mobiltelefone verstärkt genutzt hätten, berichtete die russische Nachrichtenagentur Tass und zitierte von Moskau eingesetzte Behörden in Donezk.

Und das ukrainische Militär hat inzwischen einen neuen Angriff gemeldet. Man habe an Silvester russische Truppen und deren militärische Ausrüstung in der südlichen Region Cherson angegriffen. Dabei seien in der Nähe des Ortes Tschulakiwka 500 russische Soldaten verletzt oder getötet worden. Diese Angabe lässt sich nicht überprüfen. In Moskau gibt es darauf, anders als auf den Angriff in Makijiwka, keine Reaktion.

