FCB-Sportdirektor in der Kritik – Nicht nur Heiko Vogel spürt die Folgen seiner Doppelbelastung Drei Wochen nach dem Saisonauftakt hat das Kader des FC Basel weiterhin zahlreiche Baustellen. Wie viel Schuld trägt Sportdirektor Heiko Vogel? Tilman Pauls

Nicht mehr auf der Bank, sondern auf der Tribüne: Sportdirektor Heiko Vogel ist aktuell mit der Kaderzusammenstellung gefordert. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Heiko Vogel war alles andere als glücklich, als er am letzten Mittwoch endlich am Euro-Airport eingetroffen war und das Flugzeug, das die Basler nach Kasachstan hätte bringen sollen, noch immer irgendwo in England stand. Dem Sportdirektor musste ja niemand erklären, dass der verzögerte Abflug vor dem entscheidenden Spiel gegen Kostanay alles andere als eine optimale Vorbereitung war.