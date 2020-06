Ausländerstimmrecht ist ein Fehler – Nicht noch ein Zückerli, bitte Mitbestimmung ist an Einbürgerung gebunden. Zu Recht. In Basel sind die Hürden klein – es ist unverständlich, warum dieser Weg ausgehebelt werden soll. Sebastian Briellmann

Geben Sie uns eine Stimme, fordert eine Demo für das Ausländer-Stimmrecht – hier vor dem Ratsgebäude in Zürich. Foto: Dominique Meienberg

Es klingt dramatisch, was die Befürworter des Ausländerstimmrechts im Grossen Rat energisch in die Mikrofone rufen: Schon bald, in circa zehn Jahren, werden jene, die nicht mitbestimmen dürfen, in der Mehrheit, ja von der Demokratie ausgeschlossen sein. Das ist nicht zeitgemäss, sagen sie, und diese Stimmen schwingen obenaus: Das Parlament stimmt der Motion von Edibe Gölgeli (SP) zu.