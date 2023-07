Mysteriöser Strafprozess – Nicht einmal die Staatsanwältin glaubt, dass er ein Vergewaltiger ist Ein impotenter 67-Jähriger soll über Jahre seine Stieftochter missbraucht haben. Zweimal wurde der Fall eingestellt. Und doch muss nach siebeneinhalb Jahren das Basler Strafgericht entscheiden. Alexander Müller

Seine Stieftochter hat einen heute 67-jährigen Mann vor Gericht gebracht. Doch ob es sich wirklich so zugetragen hat, ist unklar. Die Staatsanwältin verzichtet auf einen Strafantrag. Symbolbild: Raphael Moser

Eben noch kochte er in weihnächtlicher Vorfreude Filet im Teig für seinen Bruder und dessen Frau – kurze Zeit später galt Fritz Mohler (Name geändert) als Vergewaltiger seiner Stieftochter. Was an diesem Stephanstag im Jahr 2015 in Mohlers Wohnung in Basel genau vorgefallen ist, bleibt in der Verhandlung am Basler Strafgericht am Dienstag zum Teil unklar. Der damals 60-jährige Schweizer und sein Bruder waren in der Küche und bereiteten das Essen zu, seine Stieftochter Lena Hediger (Name ebenfalls geändert) unterhielt sich mit der Schwägerin im Wohnzimmer. Es floss reichlich Alkohol.