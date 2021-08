Referendum Friedhof Hörnli – «Nicht die Riehener brauchen diese Parkplätze, sondern die Basler!» Am 26. September wird über den Abbau von 48 Parkplätzen vor dem Eingang zum Friedhof Hörnli abgestimmt. Ein Komitee, das mehrheitlich aus Riehenern besteht, hält das für geradezu absurd. Katrin Hauser

Die 48 Parkplätze, die abgebaut werden sollen, liegen direkt vor dem Friedhofseingang. Bild: Katrin Hauser

Parkplätze können zuweilen mehr sein als blaue Linien, die sich zu Rechtecken zusammenfügen. Vor dem Hörnli-Friedhof in Riehen sind 48 Parkplätze das Symbol des Unmuts einer Gemeinde, die sich von ihrem Kanton nicht mehr verstanden fühlt.

Seit 1977 ist Thomas Müry (LDP) hier als Pfarrer tätig. 1066 Abdankungen habe er nun schon auf dem Gottesacker durchgeführt. «Es soll mir niemand erzählen, was hier stattfindet», sagt er, als er an der Pressekonferenz des Referendum-Komitees an diesem Dienstag das Wort ergreift. Am 26. September kommt die Vorlage zur Umgestaltung des Friedhofs vor das Stimmvolk. Das Referendum wurde ergriffen, weil von den 162 Parkplätzen der Hörnliallee 48 gestrichen werden sollen. Die Referendumsführer sind sich sicher, dass der Abbau ein massives Problem darstellt für Anwohner, Familiengärtner und die Angehörigen der Menschen, die hier bestattet werden. Manche Verwandte reisen von weit her an, um eine Abdankung zu besuchen.

«Die Familien sind mittlerweile weit verstreut», sagt Müry. «Wenn eine alevitische oder muslimische Abdankung stattfindet, kommen Leute aus ganz Europa. Denen zu sagen, sie sollen halt am Grenzacherweg parkieren oder mit dem öffentlichen Verkehr anreisen, ist ziemlich realitätsfremd.»

Dabei gehe es im Übrigen um die Angehörigen der Städterinnen und Städter, die den grössten Teil der Menschen, die hier beerdigt würden, ausmachen würden. «Nicht die Riehener brauchen diese Parkplätze, sondern die Basler!» Es würden ja wohl kaum alle Verwandten mit dem Velo anreisen.

Die Referendumsführer halten die Parkplatzabbau-Pläne für absurd. Bild: Katrin Hauser

Müry erntet spontanen Applaus von LDP-Grossrätin Nicole Strahm, die im hinteren Teil des Restaurants Hörnli Platz genommen hat. Dass die Medienkonferenz im Restaurant gleich gegenüber dem Friedhofseingang stattfindet, ist kein Zufall. Die Riehener und Basler, die hier sitzen, fühlen sich dem Gewerbe verbunden. «Seit Jahrzehnten planen wir neben dem Friedhof eine Gewerbezone, die auf diese Parkplätze angewiesen ist. Nun wird die Gewerbezone von einem Handstreich der Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission (Uvek) bedroht», sagt Daniel Albietz, Gemeinderat von Riehen und Grossrat (die Mitte).

Er macht eine Mehrheit von SP, Grünen und Grünliberalen in der Kommission, wie sie sich in der vorherigen Legislaturperiode zusammengesetzt hat, verantwortlich. Dank dieser Mehrheit habe der «absurde» Parkplatzabbau seinen Weg in die Vorlage gefunden. Absurd, weil man 48 Parkplätze streichen will, um 16 Bäume anzupflanzen, obwohl in Riehen bereits «eine Viertelmillion Bäume stehen». Der Friedhof Hörnli sei «einer der am meisten bewaldeten Gottesacker der Schweiz», sagt Pfarrer Müry. «Es gibt wohl Orte in Basel, wo der Bedarf an Bäumen grösser ist als hier.»

Grossrat Felix Wehrli (SVP), der ebenfalls in Riehen zu Hause ist, spricht von einer «ideologischen Haltung innerhalb der Uvek», die höher gewichtet werde als die Interessen der Betroffenen. Besonders ärgerlich, wenn nicht gar lächerlich findet er, dass erst kürzlich mehrere linke Politikerinnen und Politiker einen Vorstoss von SP-Grossrat Mahir Kabakci unterzeichnet haben, der zusätzliche Parkflächen für Grossabdankungen auf dem Friedhof Hörnli fordert.

Offenbar habe man auch bei den Linken gemerkt, dass der Abbau zu einem Problem führen könnte, resümiert der Riehener Gemeindepräsident Hansjörg Wilde. «Aber man muss die Parkplatzsituation ja nicht zuerst verschlechtern, um sie dann wieder zu verbessern.»

