Podium in Basel: Alle gegen die SVP

Die Schweizerische Volkspartei will die Personenfreizügigkeit kündigen und in der Europäischen Union ist dieses Ansinnen kein Thema. Er werde deutlich weniger als einmal im Tag auf die kommende Abstimmung in der Schweiz angesprochen, sagte Rainer Wieland, Vizepräsident des Europäischen Parlaments im Grossratssaal.

Neben Bundesrätin Karin Keller-Sutter war der baden-württembergische CDU-Politiker der prominenteste Teilnehmer eines Podiums, das bestückt war mit Vertretern, die das SVP-Begehren ablehnen. Die Gegner liessen sich gemäss Moderatorin Brigitte Guggisberg für eine Teilnahme nicht gewinnen.Wieland warnte in Anspielung auf den Brexit von einem vergleichbaren Ausstieg der Schweiz aus den bilateralen Verträgen mit der Europäischen Union. Freizügigkeit sei kein Wunschkonzert, sagte er. Niemand sei gezwungen worden, mit der EU Verträge zu ratifizieren.

«Schliessen wir sie ab, legen wir Wert auf Augenhöhe und Gegenseitigkeit», sagte er. Es gehe nicht an, die Türe zuzuschlagen und darauf zu hoffen, dass Rosinen durchs Fenster gereicht würden.Er wolle keine Drohungen aussprechen. Es sei aber eindeutig, dass der zu erwartende harte Brexit die EU mehr schmerze als ein Ausstieg der Schweiz aus der Personenfreizügigkeit.Der Basler Volkswirtschaftsdirektor Christoph Brutschin verglich den Wert der Personenfreizügigkeit innerhalb der Europäischen Union mit dem Wert, den die Schweiz der Neutralität beimesse. Die Schweiz liege mitten in Europa. Das sei nicht nur eine wirtschaftliche Tatsache, sondern auch eine kulturelle. «Unser Verhältnis zur EU soll wieder stabiler werden», forderte er.

Personenfreizügigkeit spiele in beide Richtungen, sagte Monika Rühl, Vorsitzende der Geschäftsleitung von Economiesuisse. Dies sei ein enormer Vorteil für die Schweizer Jugend. Pierre-Yves Maillard, Präsident des Gewerkschaftsbundes, sprach von einer Generationenfrage. Wer finanziere in 20 Jahren das Wohlstandmodell Schweiz?Rainer Wieland wiederum zitierte zum Schluss den früheren EU-Kommissar Günther Oettinger, der gesagt habe, es gäbe zwei Arten von Kleinstaaten, jene, die wüssten, was sie seien und eben die anderen. (kt)