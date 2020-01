Wie aus einem Haufen Zweifler das beste Team der Welt wurde

Didier Plaschy sagte einmal: «In der Schweiz bist du als Abfahrer ein Superheld. Als Slalom-Fahrer bist du irgendeine Nummer.»

Was der Sieger zweier Weltcup-Slaloms meinte: Hierzulande dachte man bei Skifahrern an die Russis, Zurbriggens, von Grünigens, an Abfahrer, Super-G- und Riesenslalom-Spezialisten. 122 Abfahrten sind von Schweizern gewonnen worden, aber gerade mal 17 Slaloms. 17 – von 459!