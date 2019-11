Wer bin ich?

Sehr offensichtlich ging Jacko Wusch davon aus, dass ihre Zuhörer die kryptischen Formeln kennen, die mehr nach Chemie und weniger nach Charakter klingen. Die seltsamen Buchstabenanordnungen gehen zurück auf immer beliebter werdende Persönlichkeitstests im Internet. Der bekannteste: der aus Grossbritannien kommende «16Personalities». Wenn man sich dort etwa zehn Minuten durch Aussagen wie «Sie tun selten etwas nur aus purer Neugier» und «Sie fühlen sich für gewöhnlich hochmotiviert und voller Energie» geklickt hat, werden Codes ausgespuckt, welche die eigene Persönlichkeit widerspiegeln sollen, also beispielsweise E für extrovertiert, I für introvertiert, F für fühlend oder J für «judging», also urteilend.

Michael Jordan ist ein «Virtuose»

16 verschiedene Akronyme kann der entsprechende Algorithmus bilden, von der Seite übersetzt in 16 verschiedene Persönlichkeiten. Man ist dann eben entweder ein «Abenteurer», der immer von seiner Neugier getrieben ist, ein «Verteidiger», also «ein hingebungsvoller und herzlicher Beschützer», oder «Debattierer» – dann kann man «keiner intellektuellen Herausforderung widerstehen».

Die Persönlichkeitsbeschreibungen sind so allgemein gehalten, dass sich jeder irgendwo wiedererkennen wird – ähnlich wie bei Horoskopen. «In Ihrem Bekanntenkreis gibt es einige Menschen, die Ihnen wichtig sind.» Oder: «Ihre Stimmung kann sich schnell ändern.» Flankiert wird das Ganze mit ein paar zusätzlichen Informationen. So zeige ein ENTJ, ein «Kommandeur», einen besonders starken Willen – neige aber zur Ungeduld. Als prominente Vertreter dieses Typus werden zum Beispiel Whoopie Goldberg oder Steve Jobs genannt. Die «Aktivisten» (ENFP) hätten häufig Fernbeziehungen, «Virtuosen» (ISTP) wiederum seien «wie geschaffen für die Feuerwehr». Ob das der ehemalige Basketball-Weltstar Michael Jordan, der angeblich ein solcher «Virtuose» ist, auch so sieht?

Nach Angaben der «16Personalities»-Betreiber haben mehr als 40 Millionen Menschen weltweit die Seite besucht. Dazu kommen noch sehr viele andere Anbieter im Netz, mit denen man seinem eigenen Wesen angeblich auf die Spur kommen kann.

Das «Big-Five-Modell» sei besser, sagt der Forscher

Ganz abgesehen von der interessanten Frage, was eigentlich mit den bereitwillig im Netz zur Verfügung gestellten Daten, die ja recht privat sind, so passiert: Wie seriös ist es überhaupt, Menschen nach zehnminütigem Klicken in genau 16 verschiedene Persönlichkeiten zu portionieren? Anruf bei Matthias Ziegler, Psychologie-Professor an der Humboldt-Universität in Berlin, der vor kurzem genau das für eine Studie untersucht hat. Internet-Typentests kommen bei ihm schlecht weg: «Diese Tests haben eigentlich kaum Aussagekraft. Denn die Persönlichkeit eines Menschen lässt sich nicht in eine Schublade stecken. Sie sollte vielmehr als Zusammenspiel verschiedener Eigenschaften verstanden werden, die jeweils ein Kontinuum abbilden.»

Typen-Tests seien zudem instabil, könnten nach kurzer Zeit zu einem anderen Ergebnis führen und seien deswegen für ihn nicht sehr viel zuverlässiger als «ein Münzwurf». Sie beruhen auf einer Selbsteinschätzung, die ja nicht unbedingt unverfälscht ist, und sie beruhen, noch entscheidender für ihn als Forscher, «auf der aus Sicht der Wissenschaft überholten Persönlichkeitstheorie von Carl Gustav Jung». Darauf basierend, entwickelten nämlich nach dem Zweiten Weltkrieg Katherine Cook Briggs und ihre Tochter Isabel Myers den sogenannten Myers-Briggs-Typenindikator, Grundlage vieler Internet-Persönlichkeitstests.