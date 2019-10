Was unser Körper wirklich braucht

Die 5 wichtigsten entzündungshemmenden Nahrungsmittel

1. Pflanzliche Öle

Lein-, Raps- und Walnussöle enthalten viele einfache ungesättigte Fettsäuren, die einen positiven Effekt auf die «Schmierung» der Gelenke haben.



2. Nüsse

Ihre Zusammensetzung aus löslichen Ballaststoffen, gesunden Fetten, sekundären Pflanzenstoffen und grünen Proteinen helfen nicht nur gegen Gelenkbeschwerden, sondern haben auch eine gesunde Wirkung auf das Herz und die Blutgefässe. 50 bis 70 Gramm Nüsse pro Tag sind optimal.



3. Fetter Fisch

Omega-3-Fettsäuren, wie sie in hohen Dosen in Lachs, Makrele und Hering vorkommen, können rheumatoide Arthritis positiv beeinflussen. Diese Fettsäuren können in Form von Fischöl-Kapseln, Tran oder fettem Fisch eingenommen werden.



4. Verschiedene Kohlsorten

Weil ein gesundes Immunsystem einen wichtigen Einfluss auf entzündliche Erkrankungen hat, kann man einen Teil des Antioxidantienbedarfs durch verschiedene Gemüsesorten decken. Als besonders wirksam haben sich unter anderem Broccoli, Blumen-, Rot- und Grünkohl sowie Wirsing gezeigt. Antioxidantien sorgen für intakte Zellwände und schützen Zellen dadurch vor freien Radikalen, die durch IV-Strahlung, Stress oder andere Umweltbelastungen verursacht werden. «Sekundäre Pflanzenstoffe sind Balsam für das Immunsystem», schreiben Martin Kreutzer und Simon Weisdorf in ihrem Ratgeber «Anti-Entzündungs-Ernährung».



5. Blaue Beeren

Die dunklen Pflanzenfarbstoffe in Weintrauben, Johannis- und Stachelbeeren sowie Himbeeren und Brombeeren haben einen guten Einfluss auf entzündliche Gelenkerkrankungen. Spanische Forscher konnten nachweisen, dass die Einnahme von Anthozyanen das Fortschreiten von Rheuma verlangsamt und Schmerzen und Schwellungen an den betroffenen Gelenken reduzieren kann.