Was macht das Papamobil in Pratteln?

Es sei etwa einen Monat her, seit er Papst Franziskus letztmals gesehen habe, erzählt Hermann Alexander Beyeler. Und zwar in der Kantine des Domus Sanctae Marthae, wo der Papst lebt. «Er holt sich mittags wie alle andern die Pasta am Buffet, schiebt den Teller in den Mikrowellenherd und beobachtet, wie der Timer rückwärts zählt.»