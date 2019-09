«Kein Handwerker spricht von einem Sabbatical»

Frau Duden, was genau macht eine Auszeit aus?

Während einer Auszeit tut man etwas ohne unmittelbaren Nutzen. Die einen nehmen ein Bad, andere gehen für einige Zeit in ein Kloster oder ins Yoga-Re­treat, wieder andere wollen zur Ruhe kommen, indem sie ihr Handy länger nicht benutzen. Offenbar ist es in unserer Gesellschaft vielen ein Bedürfnis, für eine gewisse Zeit dem täglichen Stress zu entfliehen.