So können Sie gegen Baulärm vorgehen

Nebenan hauen sie kräftig auf den Putz. Kein Stein bleibt auf dem anderen: Mauern werden eingerissen, Plättli weggespitzt. Einbauküchen donnern durch Rohre in die Abfallmulden auf dem Trottoir. Es ist unüberhörbar: Das Nachbarhaus wird saniert. Als Anwohner hegt man bald einen bösen Verdacht: Die Arbeiter werfen die Fräse bewusst am frühen Morgen an, um den Ferientechnikern von nebenan kundzutun: Wir Büetzer sind bei der Arbeit. Sobald die Familie wach ist, wirds rasch ruhiger. Vermutlich gehen die Arbeiter dann «ga ds Znüni näh».