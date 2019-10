U-Abo neu auch in Deutschland gültig

Mit dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember 2019 heben der Tarifverbund Nordwestschweiz (TNW) und der Regio Verkehrsverbund Lörrach (RVL) die Landesgrenzen im öffentlichen Nahverkehr auf. Somit sind U-Abos des TNW und die Zeitkarten des RVL neu sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland gültig. Dies gaben die Verantwortlichen des TNW und des RVL am Donnerstag vor den Medien bekannt. Konkret gilt das U-Abo künftig also auch in den deutschen Städten Weil am Rhein, Lörrach und Rheinfelden sowie in den Gemeinden Grenzach-Wyhlen, Binzen und Eimeldingen im Landkreis Lörrach (RVL-Zonen 1, 2 und 3). Im Gegenzug sind alle Jahresabos des RVL in Basel-Stadt und in den angrenzenden Gemeinden (TNW-Zone 10) sowie in Rheinfelden AG (Zone 40) gültig. Zudem können Fahrgäste mit der RVL-Monatskarte neu bis zum Basler Claraplatz (Tram 6 und 8 sowohl Bus 38 und 55) sowie nach Rheinfelden (Bus 7312) fahren.