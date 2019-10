Tramunfall beim Claraspital

So ist es - die Störung ist aber bereits wieder behoben. Es kommt aber noch zu Folgeverspätungen. /bs — BVB Leitstelle (@BVB_Leitstelle) October 15, 2019

Es ist bereits der dritte Unfall innerhalb weniger Tage, bei dem ein Gefährt der BVB involviert ist. Am vergangenen Sonntag verletzten sich mehrere Personen, als ein Tram mit einem Bus an der Margarethenstrasse kollidierte und daraufhin entgleiste. Am Montag gab es erneut Verletzte, weil ein Bus der Linie 34 am Wettsteinplatz eine Notbremse machen musste.