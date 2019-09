Tötung im Zürcher Kreis 6: Polizei verhaftet 36-jährige Schweizerin

Die Kantonspolizei Zürich hat eine 36-jährige Schweizerin aus dem Kanton Zürich an ihrem Wohnort festgenommen und der Staatsanwaltschaft zugeführt, wie sie mitteilt. Die Frau wird dringend verdächtigt, eine 62-Jährige getötet zu haben, die die Stadtpolizei Zürich am Donnerstag vor einer Woche in einer Wohnung an der Frohburgstrasse im Kreis 6 tot aufgefunden hat.