Nach einem weiteren Knall holt die Swiss ihre Vorzeigejets vom Himmel

Der A220 ist sparsamer und vor allem leiser als ältere Modelle und wird daher auch als «Flüsterjet» vermarktet. Ursprünglich wurde er als Bombardier C-Series auf den Markt gebracht. Doch der kanadische Konzern verkaufte das Flugzeugprogramm vergangenes Jahr an Airbus, die Franzosen tauften den Jet um.

Passagiere sahen Flammen

Der erste der drei Zwischenfälle in diesem Jahr hatte sich im Sommer ereignet. Am 25. Juli hatte die Crew eines A220 der Swiss auf dem Weg von Genf nach London Heathrow ebenfalls im Steigflug eines der Triebwerke abschalten müssen. Passagiere berichteten auch damals von einem Knall, der in der Kabine zu hören gewesen sei. Ausserdem sollen Flammen zu sehen gewesen sein.

Damals kam es laut der französischen Ermittlungsbehörde Bureau d'Enquêtes et d'Analyses (BEA) zu einem sogenannten «uncontained engine failure», bei dem wegen einer Fehlfunktion Teile des Triebwerks abgesprengt wurden. Das BEA suchte erst am Montag in einer Mitteilung nach Freiwilligen, um Teile des Fliegers zu finden. 150 körperlich fitte Männer und Frauen sollen den Ermittlern und der Polizei an zwei Tagen helfen, ein unbewohntes Waldstück zu durchkämmen.

Am 16. September musste ein A220 kurz nach dem Start in Genf wieder an den Ausgangsort zurückkehren, weil ebenfalls ein Triebwerk ausgefallen war. Ob auch dort Teile des Triebwerks abgesprengt wurden, ist nicht klar. Die US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration (FAA) jedoch sieht beide Zwischenfälle als vergleichbar an.

Zusätzliche Checks der Triebwerke nötig

Anfang Oktober hatte sie eine sogenannte Lufttüchtigkeitsanweisung herausgegeben. Solche Schreiben veröffentlichen Behörden, wenn es um sicherheitsrelevante Informationen für den Flugbetrieb geht. Die europäische Luftfahrtbehörde Easa folgte der FAA mit einer identischen Anweisung. FAA und Easa verlangen zusätzliche Inspektionen der Triebwerke, welche die Airbus A220-Jets antreiben. In Europa fliegt bisher neben der Swiss nur die lettische Air Baltic mit A220.