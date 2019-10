Fake-Polizisten bevorzugen Frauen mit Namen «Elisabeth»

Ein Fake-Polizist betrog eine 67-jährige Frau aus Zofingen am vergangenen Mittwoch um 20'000 Franken. In der vergangenen Woche häuften sich Hinweise auf Telefonbetrüger: Die Täterschaft rufe bevorzugt Frauen mit Namen «Elisabeth» an, da es sich dabei meist um ältere Damen handeln würde, teilt die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung mit.