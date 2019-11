Dieses Mandat hätte Leuthard nicht annehmen dürfen

Noch nicht einmal ein Jahr ist es her, dass Doris Leuthard ihr Bundesratsamt abgegeben hat. Und schon nimmt sie das zweite umstrittene Mandat in einem Verwaltungsrat an. Offenbar fehlt es der Ex-Magistratin an der nötigen Sensibilität.

Im Februar, kaum zwei Monate nach ihrem Rücktritt, entschied sie sich für den Einsitz im Coop-Verwaltungsrat, und nun lässt sie sich für ein Mandat des Bahnherstellers Stadler gewinnen. Während bei Coop vor allem die zeitliche Nähe zum Bundesratsrücktritt irritierte, ist es nun der enge Bezug zu Leuthards früherer Tätigkeit.