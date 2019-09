Die Basler Polizei packt ihren Tesla aus

Dein Freund und Helfer zeigt, was er hat. So haben es sich in den letzten Wochen verschiedene Blaulichtorganisationen zur Aufgabe gemacht, die Ausstattung ihrer Fahrzeuge mitsamt Passagieren fein säuberlich in Reih und Glied auszubreiten. Das Ergebnis wird auf Foto festgehalten und in den sozialen Medien geteilt und verglichen. Den Anfang dieser augenzwinkernden «Tetris Challenge» machte die Kantonspolizei Zürich. Sie hat Anfang September mit ihrem Post eine Reihe von Nachahmern im In- und Ausland auf den Plan gerufen.