Papierlose wollen legal bleiben dürfen

«Oh la la, oh le le, régulariser, tous les sans-papiers» skandierten rund 120 Personen am Donnerstag auf einem Marsch durch die Basler Innenstadt. Ausgerüstet waren sie mit Transparenten, Ballonen oder Fähnlein. Der Tross setzte sich kurz nach 12 Uhr auf dem Claraplatz in Bewegung, zog über die Mittlere Brücke vors Rathaus, machte eine Runde um die Hauptpost, stoppte vor dem Spiegelhof und schritt zurück auf den Claraplatz. Die friedlich verlaufende Demonstration löste sich dort gegen 13.30 Uhr auf.