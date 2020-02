Hier fliegen 340 Tonnen Stahl durch die Luft

Ein 1’200 Tonnen schwerer Raupenkran hat am Dienstagvormittag die neue 340 Tonnen schwere Eisenbahnbrücke auf ein Gerüst über der Saane in rund 20 Metern Höhe gehievt. Die Brücke ersetzt die alte Stahlbrücke, die im Sommer während einer fünfwöchigen Sperre der Strecke abgebaut wird. Die Sanierung und der Doppelspurausbau des Saaneviaduktes bei Ferenbalm BE ist eines der grössten und sichtbarsten aktuellen Projekte der BLS, wie es in einer Mitteilung heisst. Das Saaneviadukt wurde 1901 in Betrieb genommen und ist heute ein Baudenkmal von nationaler Bedeutung.