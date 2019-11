Während dem Tanzen ausgeraubt

In der Steinentorstrasse wurde in der Nacht auf Freitag ein 35-jähriger Mann ausgeraubt und bedroht. Wie die Kriminalpolizei Basel mitteilt, hatte sich der junge Mann kurz nach ein Uhr im Aussenbereich einer Shisha-Bar aufgehalten. Auf einmal erschienen drei Unbekannte. Einer der drei Männer kam dem 35-Jährigen mit Tanzbewegungen so nahe, dass er ihm seine Brieftasche entwenden konnte.