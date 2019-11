50 Kilo Ecstasy im Gepäck: Spitzensportlerin verurteilt

Sie habe, so hatte sich die Leichtathletin vor Gericht verteidigt, wegen der schlecht laufenden Vorbereitungen für die Weltmeisterschaft in Doha dopen wollen. Um an die Mittel zu gelangen, habe sie sich an «zwielichtige Kreise» gewandt, so zitiert die Bild-Zeitung Ghafoors Anwalt Norman Werner. «Teil der Bezahlung war, dass sie eine grössere Menge dieser Substanzen nach Deutschland mitnimmt.» Dort wollte sie sich das Doping verabreichen lassen. Dass sie in Wirklichkeit statt leistungsfördernder Dopingmittel harte Rauschdrogen transportierte, davon habe sie nichts gewusst, behauptete die Sprinterin.

Über der Fordrung des Staatsanwalts

Das Gericht hielt das für unglaubwürdig. Niemand würde einem Kurier Drogen im Strassenverkaufswert von 1,5 Millionen Euro überlassen, wenn der nichts davon wisse, argumentierte Richter Jürgen Ruby in seiner Urteilsbegründung. Das Risiko wäre viel zu hoch. Im Strafmass ging Ruby über die Forderung der Staatsanwaltschaft hinaus, sie hatte wegen Einfuhr von Drogen und Beihilfe zum Drogenhandel für siebeneinhalb Jahre Haft plädiert, überzeugt davon, dass die Drogen zum gewinnbringenden Weiterverkauf bestimmt waren.

Für Madiea Ghafoor, die während der Urteilsverkündung weinte, ist die Sache allerdings noch nicht erledigt. Ihr Anwalt will das Urteil anfechten.